TSV legt einen unglaublichen Blitzstart hin

Kein Teaser vorhanden

Starker Auftritt von Claudio Jozsa (in Weiß-Blau, am Ball): Beim 4:0 des Aufsteigers TSV Emmelshausen gegen die SG Kyllburg/Badem gehörte der Rechtsverteidiger zu den besten Akteuren auf dem Platz. Im Hintergrund schaut Teamkollege Igor Mut zu.

Foto: Verena Schmidt

Doch zurück zu dem unglaublichen Dreierpack innerhalb von drei Minuten. "Das habe ich auch noch nicht erlebt", war TSV-Trainer Marco Pfeffer noch ganz hin und weg vom Blitzstart seiner Mannschaft nach der Halbzeitpause. Zuvor gab es aber einiges zu kritisieren – und das machte Pfeffer auch in der Pausenansprache: "Gelinde gesagt war mein Auftritt in der Kabine nach dem 0:0 zur Halbzeit aggressiv." Genutzt hatte es offensichtlich.

Nach einer mühevollen ersten Halbzeit – mit nur zwei dicken Chancen von Tobias Lenz und Ufuk Kurt, die jeweils nur Aluminium trafen, und genau genommen einer Gegenchance der Eifeler – legte der TSV im zweiten Abschnitt fulminant nach: "Da haben wir geschlafen, es kann aber auch Unvermögen gewesen sein", war sich Thomas Löw, ein Mitglied aus dem zweiköpfigen Trainergespanns der SG Kyllburg (sein Kollege heißt Wolfgang Neumann), nicht ganz sicher.

Rasant war es trotzdem, wie der TSV nach der Pause startete. Handgestoppte 15 Sekunden dauerte es, da traf Markus Boos aus halblinker Position zum 1:0. Nur wenige Augenblicke später wurde Jonas Bersch im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Neuzugang Philipp Rath. Kaum erholt von der 2:0-Führung packte Ufuk Kurt mit einem Glanzsolo noch das 3:0 drauf.

Das Spiel war nach 48 Minuten gelaufen. TSV-Trainer Pfeffer nutzte alle Wechselmöglichkeiten aus. Neuzugang Yordan Companioni-Diaz feierte unter anderem ein 30-minütiges Comeback nach seiner Bänderverletzung. Darunter litt danach der Spielfluss. Der TSV kam ungewollt noch einmal unter Druck. "Wir stehen zu defensiv", bemängelte auch Abteilungsleiter und Stadionsprecher Winfried Hawig Mitte der zweiten Halbzeit.

Beruhigen konnte er sich zwölf Minuten vor Spielende. Der kurz zuvor eingewechselte Kevin Bersch markierte den 4:0-Endstand. "Wir sind keine Spitzenmannschaft in der Rheinlandliga. Mit den drei Punkten sind wir einige Diskussionen im Verein los", war Marco Pfeffer natürlich zufrieden mit dem Spielverlauf.

Der Neustart in die Rheinlandliga ist dem TSV Emmelshausen nach diesem deutlichen Sieg gelungen. Redebedarf gibt es allerdings in Kyllburg nach null Punkten aus drei Spielen. "Nach so einem Fehlstart müssen wir uns nach acht Jahren in der Rheinlandliga natürlich Gedanken machen" bilanzierte der SG-Trainer Thomas Löw.

Von unserem Mitarbeiter

Robert Mattern