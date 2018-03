Tests: Karbach schlägt Bingen, Urbar überrascht Rheinböllen

Kein Teaser vorhanden

Urbars Torwart Peter Vogt (links) und Abwehrspieler Hiwa Abdullah (Mitte) hielten gegen den Bezirksligisten TuS Rheinböllen (mit Manuel Acht) den Kasten sauber. Der A-Klasse-Aufsteiger siegte auf dem Dickenschieder Sportfest mit 1:0 durch ein Tor des Ex-Rheinbölleners Iljaz Gubetini.

Foto: Hardy Beissel

FC Karbach

Der Rheinlandligist bezwang den Südwest-Verbandsligisten Hassia Bingen, der noch ohne Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Ailton antrat, auf dem Dickenschieder Sportfest souverän mit 2:0 (1:0). Oscar Feilberg erzielte nach zehn Minuten und einem feinen Pass von Kapitän Patrick Schmidt das 1:0. Neuzugang Jannik Koerner staubte einen Freistoß von Andy Felgner zum 2:0 nach 88 Minuten ab. Zudem traf der FCK noch viermal Aluminium: Tim Puttkammer hatte doppeltes Pech – er traf Pfosten und Latte. Feilberg und Selim Denguezli scheiterten ebenfalls am Gebälk. "Bingen war ein guter Gegner, aber wir haben wenig zugelassen und hinten gut gestanden. Dann kann man auch mal ein paar Torchancen auslassen", sagte ein zufriedener FC-Coach Torsten Schmidt.

Nächster Test für Karbach: am Freitag gegen den Bonner SC, der Austragungsort ist noch offen.

TSV Emmelshausen

Vom Westerwald an die Mosel – der Rheinlandligist tourte am Wochenende durch ganz Rheinland-Pfalz. In Höhn absolvierte der TSV ein Trainingslager, dazwischen lag eine 140 Kilometer lange Anreise nach Platten an der Mosel, wo sich Emmelshausen vom West-Bezirksligisten SV Mehring II mit 1:1 (0:0) trennte. Nach 54 Minuten war Mehring II durch einen Elfmeter in Führung gegangen, Igor Mut gelang nach 69 Minuten der Ausgleich. "Wir hatten gute Einheiten im Trainingslager, deshalb fand ich es erstaunlich, dass wir trotz der schweren Beine Mehring II in der zweiten Halbzeit überlegen waren. Wir sind körperlich gut dabei", meinte Emmelshausens Trainer Marco Pfeffer. Kapitän Andi Retzmann hütete derweil mit einer Magen-Darm-Grippe das Bett. Er wird auch am Montag gegen den Südwest-Landesligisten SC Birkenfeld passen müssen.

Nächster Test für Emmelshausen: am Montag um 19 Uhr in Dickenschied gegen den SC Birkenfeld.

SG Liebshausen/Mörschbach/Arg.

Gegen den Oberliga-Absteiger Alemannia Waldalgesheim sah der Bezirksligist Liebshausen auf dem Mörschbacher Sportfest in der ersten halben Stunde kein Land und lag mit 0:3 im Hintertreffen. Danach kassierte Liebshausen keinen Treffer mehr, kurz vor dem Abpfiff traf Roman Theise sogar noch zum 1:3-Endstand. "Das war ein Zwei-Klassen-Unterschied, Waldalgesheim hat noch Oberliga-Format, sie hatten nach dem Abstieg fast keine Abgänge", meinte Liebshausens Trainer Timo Klein.

Nächster Test für Liebshausen: am Sonntag um 11.30 Uhr in Liebshausen gegen die SG Ehrbachtal.

SG Sargenroth/Unzenberg

Am Sonntag bezwang der Bezirksligist auf dem Dickenschieder Sportfest den A-Klässler TuS Kirchberg mit 4:3 (1:1). Die Torfolge: 1:0 Patrick Sehn-Henn, 1:1 und 1:2 Florian Daum, 2:2 Steven Tittel, 2:3 Niclas Pleitz, 3:3 Mohammed Ghanem, 4:3 Martin Backes. Am Samstag nahm der Aufsteiger an der A-Klasse-Rheinlandmeisterschaft in Ochtendung teil. Dort setzte es gegen die Mitaufsteiger Ata Sport Urmitz (0:1) und FC Plaidt (1:2) zwei Niederlagen. "Wir hatten in beiden Spielen gute Möglichkeiten, doch unsere Fehler wurden bitter bestraft", sagte Sargenroths Trainer Markus Stelter. Urmitz gewann das Turnier und qualifizierte sich mit Ost-Bezirksligisten Osterspai und dem West-Bezirksligisten Oberweis für die Endrunde am kommenden Wochenende, die in Oberweis ausgetragen wird.

Nächster Test für Sargenroth: am Donnerstag (20 Uhr) beim TSV Emmelshausen.

TuS Rheinböllen

Auf dem Dickenschieder Sportfest unterlag der Bezirksligist dem A-Klasse-Aufsteiger SG Urbar mit 0:1 (0:0). Ausgerechnet der Ex-Rheinböllener Iljaz Gubetini schoss nach 75 Minuten das Siegtor für Urbar – begünstigt durch einen kapitalen Abwehrschnitzer des TuS. Urbar spielte diszipliniert und verdiente sich den Sieg. Rheinböllen kam nur zu wenigen Torchancen, dazu verletzten sich noch die Mittelfeldspieler Tim Flesch und Marian Zipp.

Nächster Test für Rheinböllen: am Freitag um 19.30 Uhr bei der SG Guldental. bon