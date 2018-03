SpVgg erwartet Schwerstarbeit

Kein Teaser vorhanden

Im Finale des Rhodius-Cups vor zwei Wochen besiegte die SpVgg Burgbrohl (links Tobias Wirtz gegen Hervé Loulouga) den Rheinlandliga-Rivalen TuS Mayen mit 2:0. Ein Fingerzeig für den Saisonstart?

Foto: Vollrath

Wer nun erwartet, dass Burgbrohl auch gegen die SG Kyllburg locker durchmarschiert, erhält von Adams eine konsequente Absage: Zwar habe die Konkurrenz aus der Kyllburger Waldeifel nicht außerordentlich aufgerüstet, "aber die wissen bestimmt, wie sie gegen uns spielen müssen. Wir sind gewarnt. Denn gute Erinnerungen haben wir nicht an die Kyllburger. Sie haben uns bei ihrem letzten Auftritt im Brohltal mit dem 0:3 ganz schön einen eingeschenkt. Wir erwarten ein schweres Spiel."

Adams ist derweil aber nicht verborgen geblieben, dass die SG Kyllburg zum Auftakt auf seine beiden Langzeitverletzten, die Leistungsträger Sebastian Berg und Mike Schwandt, sowie den gesperrten Christian Esch verzichten muss. "Bestimmt kein Plus für die Kyllburger", sagt Adams.

Bauchschmerzen bereiten dem Burgbrohler Trainer derzeit eher seine Spieler. Nicht, dass die jungen und ambitionierten Akteure nicht gerne wieder in die Arbeit eingestiegen sind, aber momentan fällt eine Reihe von Kräften wohl aus. "Fünf Stammspieler, um genau zu sein", erklärt Adams. "Den möglichen Ausfall von Martin Zerwas, Ivan Bossauer, Stefan Krämer, Tim Herschbach und Matthias Hein müssen wir erst einmal kompensieren."

Das Fehlen der Spieler scheint die SpVgg aber verkraften zu können. "Wir haben 17 Leute im Kader, das ist schon die Qual der Wahl, wir können gut durchwechseln. Für mich gibt es auch eigentlich keine erste Wahl oder erste Elf", betont Klaus Adams.

Das Spiel gegen Kyllburg werde aber zeigen, ob sich die Mannschaft durch mögliche Ausfälle aus der Ruhe bringen ließe oder aber Geschlossenheit zeige. Für den Brohltaler Trainer steht sowieso fest: "Wir werden schon eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken können." Denn, so Adams: "Körperlich sind wir obenauf, in jeder Phase des Spiels können wir hohes Tempo gehen." Eine Baustelle hat er aber dann doch im Blick: "Unsicher sind wir lediglich noch in der Rückwärtsbewegung. Da sind wir nicht so homogen und nicht optimal ausgerichtet. Da hapert es noch an der Feinabstimmung."

Und wie will Adams am Samstag spielen lassen? "Wir haben in der Vorbereitung überwiegen im 4:4:2-System sehr gut gespielt und harmoniert", sagt der Burgbrohler Coach. Aber: "Eine Aufstellung mit zwei Stürmern ist für mich kein Gesetz." hb