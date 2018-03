Rot-Weiß und Karbach trennen sich 2:2

Kein Teaser vorhanden

Das abwechslungsreiche Spitzenspiel zum Auftakt der Fußball-Rheinlandliga zwischen TuS Rot-Weiß Koblenz (rote Trikots) und FC Karbach endete vor 400 Zuschauern am Kunstrasenplatz Oberwerth mit 2:2-Unentschieden.

Foto: Andreas Walz

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Es war noch keine Minute gespielt, da wurde Rot-Weiß-Stürmer Serkan Öztürk, der mitten im Karbacher Strafraum völlig frei stand, angespielt. Öztürk nahm den Ball in aller Ruhe an und schlenzte ihn an FCK-Torhüter Florian Bauer vorbei zum 1:0 ins Netz. Und es blieb interessant. Karbach, das meist über die rechte Seite angriff, kam in der elften Minute zur ersten guten Chance, doch Jannik Koerners Schuss entschärfte Rot-Weiß-Keeper Julien Ndolumingu. Auch ein Schuss des flinken Koblenzers Anton Grasmik führte nicht zum Erfolg. Dafür stand aber kurze Zeit später Öztürk wieder goldrichtig. Grasmik spielte auf der rechten Seite schön auf Jan Hawel, der quer an Torwart Bauer vorbei in die Mitte passte, wo Öztürk erneut unbedrängt zum 2:0 (18.) einschob. Den Koblenzer Stürmer, der in der vergangenen Saison kaum einmal in der Stammelf stand und diesmal sicherlich überraschend von Anfang an spielte, hatte Karbach nicht auf der Rechnung gehabt.

Nun wurde die Begegnung hektischer – in der 24. Minute mit Glück für Karbach: Im FCK-Strafraum war Cihan Akkaya, fotografisch festgehalten, eindeutig vor David Eberhardt am Ball. Eberhardt trat von unten an den Fuß von Akkaya, beide stürzten, und Karbach bekam den Freistoß. Glück hatten in der Folge auch die Rot-Weißen, als Ndolumingu beim Herauslaufen fehlerhaft abwehrte und Fatih Cift in letzter Sekunde vor zwei anstürmenden Karbachern rettete. Es war die beste FCK-Chance in der ersten Hälfte, das 1:2 in der zweiten Minute der Nachspielzeit nicht mit eingerechnet. Das fiel für Karbach nämlich mit einer mehrfachen Fehlentscheidung. Im Koblenzer Strafraum bekam Jan Buehrmann im Getümmel den Ball aus kurzer Distanz an die Hand geschossen. Der Pfiff von Schiedsrichter Lukas Heep war schon sehr fraglich. Da sich Heep wohl auch nicht ganz sicher war, verlegte er den Tatort einige Zentimeter außerhalb des Strafraums. Den Freistoß für Karbach schoss Marc Thönnes, der den Ball schön über den Torwart hinweg an den linken Pfosten zirkelte. Der Ball prallte zurück in die Arme des sich drehenden Torhüters Ndolumingu, der den Ball nicht festhalten konnte. Das Spielgerät flog Richtung Torlinie und Ndolumingu rettete. Während das bei der nächsten WM dank Chip sicherlich kein Tor geworden wäre, hob Assistent Christian Fritzen die Fahne – Karbach hatte auf 1:2 verkürzt.

Und auch die zweite Hälfte begann mit einer harten Entscheidung gegen die Rot-Weißen: Serkan Öztürk, der im ersten Durchgang die gelbe Karte gesehen hatte, täuschte ein Foul vor und sah erneut gelb – ab der 46. Minute mussten die Rot-Weißen somit in Unterzahl spielen. Jetzt wurde Karbach stärker und dominierte die Partie. Folgerichtig gelang dem kurz zuvor eingewechselten Marsel Rada in der 69. Minute der 2:2-Ausgleich. Die Rot-Weißen konzentrierten sich in der Schlussphase auf die Abwehr, um wenigstens das Unentschieden zu halten. Und es blieb auch beim 2:2, am Ende ein gerechtes Ergebnis zwischen den Titelanwärtern. wzi, sle