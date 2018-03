Rot-Weiß hofft auf drei Punkte im Derby

Kein Teaser vorhanden

Jonas Bersch (links) machte als ein Bestandteil der Emmelshausener "Doppelsechs" im defensiven Mittelfeld ein ordentliches Spiel gegen den SV Morbach. Trotz viel Lob gab es für den TSV keine Punkte, die Gäste um den Ex-Idar-Obersteiner Florian Galle (Mitte) und den Bärenbacher Christopher Wild (rechts) gewannen 1:0.

Foto: V. Schmidt – Verena Schmidt

TuS Mayen -

TuS Rot-Weiß Koblenz Sa., 16 Uhr

Die beiden Auftaktspiele ungeschlagen überstanden, aber erst zwei Punkte auf dem Konto – das ist die bisherige Bilanz der Vorstädter zum Auftakt der diesjährigen Saison. Aber die Spieler um Trainer Michael Maur haben gegen zwei potenzielle Aufstiegskandidaten gespielt. Karbach sowie Morbach gehören zum engsten Favoritenkreis. "Deshalb sollte in Mayen der erste Dreier her, um nicht gleich ins Hintertreffen zu geraten", fordert der Rot-Weiß-Trainer. "Uns ist bewusst, dass wir über neunzig Minuten konzentriert arbeiten müssen. Zudem haben wir gegen Mayen von der letzten Spielzeit her noch etwas gutzumachen", sagt Maur.

Der Koblenzer Übungsleiter weiß, dass die Mayener nach zwei Niederlagen schon gehörig unter Druck stehen, aber im Derby ist alles möglich. "Möglich ist auch, dass sich der Kader verändert", verrät Maur, "vielleicht gebe ich frischen Spielern eine Chance." Derweil reagieren sie beim TuS Mayen noch gelassen, verbreiten keinerlei Panik, sondern bewerten die Situation außergewöhnlich sachlich. "Die Einstellung war gut in Karbach, wir haben sogar Kampfgeist gezeigt. Ich kann aber nach einem 0:5 nicht sagen, dass alles gelungen war", meinte Mayens Manager Andy Kohlhaas. "Wir brechen aber nicht in Panik aus. 30 Minuten waren wir dort die bessere Mannschaft." Auch Kohlhaas weiß, dass Lamentieren den TuS – mit null Punkten und null Toren Tabellenletzter – derzeit nicht nach vorn bringen wird. Einen gelassenen Eindruck macht auch noch TuS-Trainer Achim Höllen. Die beiden Auftaktpleiten scheinen ihn nicht aus der Fassung zu bringen: "Es wäre anders gelaufen, wenn wir dort in Führung gegangen wären. Bei den beiden Elfmetern gegen uns hat sogar ganz Karbach gelacht. Ich habe für mich eine Entwicklung im Vergleich zum ersten Spiel gesehen." Und so zeigt sich Höllen, langjähriger Trainer der von Gegner Rot-Weiß, zuversichtlich: "Ich habe den Jungs gesagt: Wenn wir gegen Rot-Weiß Koblenz gewinnen, dann stehen wir mit drei Punkten vor dem großen Meisterschaftsfavoriten."

SV Morbach -

TuS Koblenz II Sa., 16.30 Uhr

"Fünf Tore wie in Trier-Tarforst werden wir in Morbach sicher nicht schießen, deshalb muss vor allem die Abwehr gut stehen, um dort etwas Zählbares zu erzielen", verlangt Trainer Dirk Laux eine konzentrierte Abwehrarbeit beim Ligamitfavoriten. Aus einer stabilen Defensive schnell nach vorne zu spielen, das soll eine der Möglichkeiten der TuS-Reserve darstellen. "Wir fahren jedenfalls nicht in den Hunsrück, um die Punkte kampflos abzuliefern", sagt Laux.

Mit Naric, Buhler, Sauerborn und Marsalla fehlen zwar einige Akteure, aber Laux hofft, dass aus der ersten Mannschaft einige Spieler kommen werden. Schließlich hat die Regionalligamannschaft am Wochenende spielfrei und muss erst am Dienstag wieder ran. Ob Jan Kramer nach seiner schwachen Leistung in Trier wieder im Tor steht, lässt Laux noch offen. Ansonsten treten die Koblenzer Youngster insgesamt optimistisch die Reise zum Favoriten an, die TuS-Reserve will sich so teuer wie möglich verkaufen. "Ich will natürlich immer gewinnen, aber unter Umständen wäre ich auch mit einem Unentschieden einverstanden", erklärt Laux.

TSV Emmelshausen –

SG Kyllburg Sa., 17 Uhr

Ein Heimsieg gegen die mies gestartete SG Kyllburg/Badem (zwei Spiele, null Punkte) ist das große TSV-Ziel. Das sei aber nur möglich, sagt Trainer Marco Pfeffer, wenn "wir die gleiche Bereitschaft wie gegen Morbach zeigen". Zwar verlor Emmelshausen am ersten Spieltag mit 0:1, dennoch präsentierte sich der TSV gegen ein vermeintlich großes Kaliber gut. Pfeffers Emmelshausener sind vom durchschnittlichen Rheinlandliga-Niveau nicht weit entfernt, das hat der Trainer bei vier Spielbeobachtungen in sieben Tagen festgestellt.

Doch in Sicherheit sollte sich sein Team nach dem – von der Leistung her gesehen – guten Auftakt nicht wiegen, wie Pfeffer mahnt: "Wenn wir gegen Kyllburg die gleiche Leidenschaft und die gleiche taktische Disziplin an den Tag legen, haben wir gute Chancen, zu gewinnen. Ansonsten wird es schwer." Den Gast aus der Eifel beobachtete Pfeffer beim 1:3 in Burgbrohl am ersten Spieltag. Unter der Woche verlor Kyllburg daheim unglücklich mit 0:1 gegen Trier-Tarforst. wzi