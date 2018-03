Rheinlandliga: Knüller Rot-Weiß gegen Karbach steigt auf dem Oberwerth

Kein Teaser vorhanden

Die Vorbereitungszeit für die Fußball-Rheinlandligisten – hier die SG Mülheim-Kärlich (blaue Trikots) mit Daniel Aretz (vorn) und Hendrik Hillen – ist vorbei: Heute Abend beginnt die Saison mit der Partie Rot-Weiß Koblenz gegen Karbach, Mülheim spielt morgen zu Hause, die TuS II auswärts.

Foto: Vollrath – ddd

TuS Rot-Weiß Koblenz -

FC Karbach Freitag, 19.30 Uhr

Mit der Spitzenbegegnung zwischen Rot-Weiß Koblenz und dem FC Karbach startet die Rheinlandliga in die Saison 2012/2013. "Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht und freuen uns auf den FC Karbach. Es ist mit einer spannenden Partie zu rechnen. Das ist gleichzeitig eine kleine Standortbestimmung für uns", sagt Michael Maur, der Trainer der Rot-Weißen. Die Vorstädter haben sechs Wochen Vorbereitung hinter sich und der Trainer hat die Qual der Wahl, um die richtigen 18 Akteure für den Saisonstart auszusuchen. "Bei unserer Leistungsdichte ist das kein einfaches Unterfangen, aber da muss ich durch, das gehört zu meinem Job", erklärt Maur.

Die Rot-Weißen haben sich mit 70 Punkten ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Da sollte ein Fehlstart möglichst vermieden werden. Wie man am Oberwerth gewinnt, haben die Hunsrücker in der Schlussphase der vergangenen Saison gezeigt, als die Mannschaft von Trainer Thorsten Schmidt mit 1:0 die Oberhand behielt. Maur: "Wir fangen heute bei null an und werden nach den neunzig Minuten etwas schlauer sein, allerdings verbreitet der hohe 7:1-Sieg gegen Cosmos Koblenz in der ersten Rheinlandpokalrunde Zuversicht. Ich glaube, dass wir für das heutige Spitzenspiel gerüstet sind."

FSV Trier-Tarforst -

TuS Koblenz II Sa., 17.30 Uhr

Nach einer ordentlichen Vorbereitung war TuS II-Trainer Dirk Laux optimistisch für den Auftakt an der Mosel. "Dass wir jedoch so große Personalnöte haben werden, war nicht zu ahnen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Mannschaft der Aufgabe entledigt", sagt Laux. Der Übungsleiter hofft, dass er Verstärkung aus dem Kader der Regionalligamannschaft bekommt. Da das aber keineswegs sicher ist, weiß Laux noch nicht, wie die Mannschaft aussieht, die in Tarforst auflaufen wird. "Aber ich weiß, dass die Jungs alles geben werden, um einen ordentlichen Saisonstart hinzulegen", sagt Laux, der mit der Vorbereitung zufrieden war. "Ich war eigentlich der Meinung, dass unser Auftakt an der Mosel unter guten Vorzeichen beginnt. Aber durch unsere Verletzungsprobleme sind die Erwartungen doch etwas gedämpft." Nun aber fehlen unter anderem die starken Marvin Sauerborn und Aleksandar Naric; vielleicht muss Laux auch auf den ein oder anderen A-Jugendlichen zurückgreifen.

SG Mülheim-Kärlich -

VfB Linz Sa., 18.30 Uhr

Mit nur 28 Jahren ist Benedikt Lauer der jüngste Trainer der Fußball-Rheinlandliga. Dennoch traut es sich der Coach der SG Mülheim-Kärlich zu, das Schiff der SG 2000 wieder in die richtige Richtung zu steuern. Zum Ligaauftakt trifft Mülheim auf den VfB Linz. Und mit Sascha Freymann und Christus Valeris hat sich Mülheim gleich zwei Akteure des kommenden Gegners geangelt. Freymann erzielte als Innenverteidiger für den VfB in der vergangenen Spielzeit 13 Treffer. "Bei Standards ist er nicht zu halten", sagt Lauer. Neben Freymann bewerben sich aber mit Ismajl Dervishaj und Timo Theisen zwei weitere Abwehrrecken um einen Stammplatz. "Es gibt keine Garantien", stellt Lauer klar. In der Viererkette gesetzt sein sollten außen aber Marcel Berg und Tobias Dahm. "Wir wollen nach der verkorksten Rückrunde erfolgreich starten. Alle Spieler, alle Mannschaften starten bei null. Die Jungs müssen sich nun eine Bestätigung für die intensive Vorbereitung abholen. Es gibt keinen Grund, nur mit 90 Prozent ins Spiel zu gehen. Es gibt keinen Favoriten", sagt Lauer. Im Sturm dürfte die Wahl wohl auf Christian Wiersch fallen, und auch im Mittelfeld ist die SG 2000 Mülheim-Kärlich namhaft besetzt – vor allem durch zwei Oberliga erfahrene Neuzugänge. Christian Kaes übernimmt die Rolle des Staubsaugers vor der Abwehr, Juri Pineker soll kreative Akzente setzen.

"Alle Neuzugänge haben die Qualität für die Rheinlandliga oder mehr", sagt Lauer, der auch die Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen im Fokus sieht. "Ich hoffe, dass alle bei der Stange bleiben. Die Jungs entscheiden mit ihren Leistungen selbst, ob sie spielen oder nicht." Stürmer Hendrik Hillen ist der schnelle Durchbruch zuzutrauen. "Wir sind bereit, um im oberen Tabellendritten mitzumischen. Meine Mannschaft wird nur aufs erste Spiel schauen und auf nichts anderes. Ich erwarte, dass wir erfolgreich starten." dag, wzi