Reitz zweifelt nicht an der Qualität seiner Mannschaft

Gegen Schweich präsentierte sich die Eisbachtaler Mannschaft nicht nur bei Standardsituationen als geschlossene Einheit. Das Problem: Vor dem Tor des Gegners haperte es noch. Das muss besser werden.

Foto: Andreas Hergenhahn

"Wir haben die Partie gegen Schweich analysiert", sagt der neue Trainer Norbert Reitz. "Und zwar mit dem Ergebnis, dass wir über 85 Minuten gut bis sehr gut gespielt und kombiniert haben. Lediglich haben wir vergessen, dass Fußball durch Tore entschieden wird und unsere Chancen grob fahrlässig vergeben. Jetzt arbeiten wir in der Zeit bis zum Mittwoch am Abschluss. Dann reisen wir zuversichtlich ins Rheintalstadion nach Bad Breisig" – wo die zweite Saison-Partie um 19.30 Uhr angepfiffen wird."

"Wir waren im ersten Spiel einfach noch zu verkrampft", suchte Reitz die hohe Fehlerquote in der Unerfahrenheit seiner jungen Mannschaft. Aber er gab sich zuversichtlich, dass die jungen Spieler selbst durch verstärktes Selbstbewusstsein diese Fehlerquote schnell minimieren, so dass dann das spielerische Element noch mehr und erfolgreich zum Tragen kommt.

Daher nimmt Reitz auch im Vorfeld der Partie in Bad Breisig jeden Druck von der Mannschaft und fördert die jungen Spieler wo er kann. "Es war unser Ziel", so der Trainer, "die Fans mit attraktivem Fußball zu überzeugen. Den haben wir trotz Niederlage gegen Schweich geboten, und den wollen wir auch am Mittwoch bieten. Die Qualität dazu ist gegeben."

So reist Reitz mit seinem Team voller Zuversicht an der Rhein zum Treffen zweier "Wundertüten". Der Trainer: "Wie in Eisbachtal wurde auch das Team der SG für diese Saison völlig neu formiert. Hier treffen also zwei Mannschaften aufeinander, die zwar alte Hasen in der Liga sind, dennoch aber irgendwie auch Neuland betreten. Spielerisch können wir auf jeden Fall dagegen halten. Wenn wir unseren Abschluss verbessern, dann werden wir nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkehren."

Nicht dabei ist bei den Sportfreunden Marco Reifenscheidt, der sich gegen Schweich die Rote Karte erbettelte. Dabei sind jedoch Willi Scharf und vielleicht als Joker Neuzugang Omi Takajuki. har