Oscar Feilberg verlängert beim FC Karbach

Foto: Verena Schmidt

An Feilberg war unter anderem Regionalligist TuS Koblenz interessiert. Doch der Offensivmann, dem viele den Sprung in den Profibereich aufgrund seiner Power und seinem Willen durchaus zutrauen, bleibt in Karbach. "Oscar waren die Geborgenheit, die Sicherheit und das Ansehen, dass er bei uns hat, ganz wichtig", sagt der FC-Vorsitzende Daniel Bernd. "Es gab Gespräche mit anderen Vereinen, aber er hat sich entschieden, nächste Saison bei uns zu bleiben. Wir freuen uns riesig, dass Oscar auch nächste Saison für uns spielt." Feilberg ist mit neun Saisontoren Karbachs bester Schütze.

Er war im August 2010 zusammen mit Sanel Rahic von der mittlerweile abgemeldeten SG Lahnstein in den Vorderhunsrück gewechselt. Rahic wird Karbach indes verlassen. Der Offensivmann spielt am Sonntag gegen seinen neuen Klub. Sein Wechsel zu Rot-Weiß Koblenz ist in trockenen Tüchern. Rahic ist der dritte Neue bei Rot-Weiß nach Marcel Christ (TSV Emmelshausen) und Derrick Miles (FC Metternich).

Zum Spiel in Koblenz: Vor eigenem Publikum auf dem Oberwerther Kunstrasen ist der Aufsteiger Rot-Weiß immer noch ungeschlagen – jeder andere Rheinlandligist hat in dieser Saison mindestens einmal zu Hause verloren. Ob die Koblenzer zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie in die Oberliga aufsteigen und dem Stadtrivalen TuS so ganz nahe kommen würden, kann FCK-Coach Torsten Schmidt schlecht einschätzen: "Ich will keinen Tipp abgeben, wer Meister wird. Ich weiß nur, dass wir das Zünglein an der Waage sein könnten." Danach empfängt Karbach Eisbachtal und fährt eine Woche später nach Mehring.

Nach den zwei eher mäßigen Auftritten gegen Malberg (1:1) und in Stadtkyll (1:1) muss sich Karbach gegen die Titelkandidaten aber mächtig steigern. "Uns fehlt die Stabilität", sagt Schmidt: "Man merkt einfach, dass wir keine 15, 16 Mann auf einem körperlich guten Level haben." Keine optimale Vorbereitung und Verletzungen hätten dies laut Schmidt verhindert. Immerhin kann er am Sonntag auf seine beste Elf bauen. bon