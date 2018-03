Neitersen punktet gegen Favorit Karbach

Kein Teaser vorhanden

Neitersens Torhüter Jan Humberg bekam gegen Karbach wenig zu tun. Die Abwehr der Gastgeber stand.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

In der Tat musste der Trainer aufgrund von Verletzungen, Sperren oder Urlaub auf einigen Positionen umstellen. Allein der Sturm und die Viererkette sahen völlig anders aus als in den beiden ersten Spielen. Die Gäste bestimmten das Geschehen, das sich vorrangig in der SG-Hälfte abspielte. Neitersen war darauf bedacht, kein frühes Gegentor zu kassieren. Trotz der Überlegenheit der Gäste resultierten daraus nur wenige klare Torchancen, meist hatte ein SG-Akteur noch den Fuß dazwischen oder das letzte Abspiel war zu ungenau. Mit zunehmender Spieldauer fiel dem FC immer weniger ein, um gefährlich vor das Neiterser Tor zu kommen.

Eine Einzelaktion von Neuzugang Marco Scholz führte zum 1:0: Er eroberte an der rechten Außenlinie den Ball, lief einige Meter und sah, dass FC-Schlussmann Florian Bauer zu weit vor dem Tor stand. Aus 30 Metern schlenzte er den Ball über Bauer hinweg ins Ziel (36.).

Kurz darauf flog ein Freistoß von Marc Thönnes knapp über das Tor (39.). Mit dem Pausenpfiff hatte Nico Hees nach schönem Zuspiel von Till Niedergesäß eine gute Schussmöglichkeit, Bauer lenkte den Ball aber noch zur Ecke (45.).

Die Führung hatte im zweiten Abschnitt nicht mehr lange Bestand. Tim Puttkammer wurde 20 Meter vor dem Tor nicht angegriffen und schoss den Ball zum Ausgleich in den Winkel (52.). Danach hätte der FC die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Feilberg schoss aber links am Tor vorbei (54.), und ein Distanzschuss von Selim Denguezli knallte an die Unterkante der Latte (59.). Auf der anderen Seite verschätzte sich Thönnes, so dass Hees allein in Richtung Tor lief. Er legte quer zu Sebastian Weßler, tat dies aber zu ungenau (63.). In der 68. Minute klärte Florian Sander einen Freistoß von Andy Felgner noch auf der Linie. Ein erneuter Freistoß von Felgner landete kurze Zeit später im Tor (75.).

Die SG war davon jedoch nicht lange geschockt. Die Karbacher Hintermannschaft war bei Kontern anfällig, und das nutzte die SG effektiv. Scholz fackelte nach Zuspiel von Hees nicht lange, zog von der Strafraumgrenze ab und traf zum 2:2-Endstand. Karbachs Trainer Torsten Schmidt polterte: "Neitersen tut null Prozent fürs Spiel. Deren Mittel sind erbärmlich und mit der Spielweise sind sie der erste Absteiger. Sie werden nicht jedes Mal das Glück haben und zwei Mal so treffen"

Von unserer Mitarbeiterin Désirée Birk