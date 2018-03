Neitersen gibt Dreier in letzter Sekunde her

Kein Teaser vorhanden

Wenn der überragende Kapitän Jan Humberg (liegend) geschlagen schien, war die Neiterser Hintermannschaft zur Stelle. Der Schlussmann hielt seine Mannschaft gegen Bad Breisig jedoch lange Zeit im Spiel.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Dennoch hat der Aufsteiger gegen den Vorjahresvierten gezeigt, dass er sich schnell wieder an die Rheinlandliga gewöhnen kann, aus der er vor zwei Jahren abgestiegen ist. Spielerisch waren die Gäste überlegen und ließen etliche Möglichkeiten aus – oder scheiterten am starken Neiterser Schlussmann Jan Humberg. Der stand auch bei der ersten Aktion im Mittelpunkt des Geschehens. Auf der linken Seite setzte sich Jan Rieder gegen Jan Imhäuser durch. Den Schuss wehrte Humberg ab, verletzte sich, konnte nach kurzer Pause aber weiterspielen.

Neitersens Kapitän hielt seine Mannschaft in der Folge im Spiel: Ilkay Keskin, Dreh- und Angelpunkt im Bad Breisiger Spiel, verfehlte das Tor knapp (12.). Marco Liersch köpfte nach Freistoß von Keskin über das Gehäuse (34.). Kurz vor der Pause wehrte Humberg einen Kopfball von Rieder glänzend ab, beim Nachschuss rettete Stefan Bischoff auf der Linie (42.). Zwei Minuten später lenkte Humberg einen Distanzschuss von Keskin über das Tor.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gäste den Druck: Ernesto Victor fälschte einen Schuss noch mit der Hacke ab, traf aber nur das Aluminium (49.), drei Minuten später schoss er aus kurzer Distanz links am Tor vorbei (52.). Die Führung lag in der Luft und fiel in der 58. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Rieder aus 20 Metern. Kurz darauf hätte Victor erhöhen können, sein Heber landete aber auf der Latte (59.).

Die Hausherren, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine nennenswerten Torchancen hatten, trafen zwar in der 63. Minute, Nico Hees hatte aber im Abseits gestanden. Die Gastgeber witterten nun jedoch ihre Chance. Zwei Minuten später verursachte Breisigs Torhüter Michael Prangenberg einen Elfmeter an Frank Bischoff. Mario Marth traf zum 1:1, und Remark schimpfte: "Das darf so einem erfahrenen Torhüter nicht passieren."

Damit war Neitersen zurück im Spiel – und wie: Hees setzte sich über die linke Seite stark durch und traf aus spitzem Winkel zur 2:1-Führung (69.). Die hatte bis zur Schlussminute Bestand, denn Liersch scheiterte ebenfalls an Humberg (78.). Der Ausgleich fiel erneut durch einen Freistoß, diesmal traf Keskin (90.). Eine Minute zuvor hatte Markus Sander auf der anderen Seite noch eine gute Konterchance liegen lassen.

Von unserer Mitarbeiterin Désirée Birk