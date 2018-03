Morbach gewinnt glücklich in Emmelshausen

Kein Teaser vorhanden

Emmelshausen (von links mit Torwart Lukas Will I, Claudio Josza und Kapitän Andi Retzmann) verlor zum Auftakt mit 0:1 gegen Morbach.

Foto: V. Schmidt – Verena Schmidt

Die Partie begann mit einer langen Phase des Abtastens, in der keine der beiden Teams zu wirklichen Tormöglichkeiten kam. Der neue Übungsleiter der Gäste monierte laufend das passive Spiel seiner Mannschaft: "Ihr müsst euch mehr aktiv zum Ball bewegen." Die teilweise neu formierte TSV-Abwehrkette hatte in der ersten halben Stunde alles im Griff, bis Morbach in seiner stärksten Phase zu einigen Standardsituationen kam.

Zunächst konnte sich Emmelshausen Torwart Lukas Will I bei einem Gäste-Freistoß noch mit einer tollen Parade auszeichnen, machte dann aber wenig später zusammen mit der TSV-Defensive in der 43. Minute eine unglückliche Figur: Nach einer Ecke von links segelte der Ball quer durch den gesamten Torraum, an dessen Ende SV-Kapitän Andre Petry aus drei Metern zur Morbacher Führung einköpfte.

In der zweiten Halbzeit fanden die Vorderhunsrücker immer mehr zu ihren Rhythmus und hatten ihre erste Torgelegenheit in der 48. Minute, aber der Freistoß von Stefan Reuter aus aussichtsreicher Position flog gut einen Meter über die Latte. Morbach hatte seinerseits noch eine gute Schusschance durch den Bärenbacher Christopher Wild (59.), aber danach war fast nur Emmelshausen an der Reihe.

So kam Daniel Reuter nach einem Pass von Jonas Bersch zu einem Torschuss (77.), bevor Nils Bast nach schöner Vorarbeit von Daniel Reuter den Ball aus neun Metern über das Gehäuse jagte (84.). Nochmals Daniel Reuter verpasste den Ausgleich (86.), und mit einem tollen Reflex nach einem Versuch von Tobias Lenz hielt der Ex-Regionalliga-Torwart Georg Borschnek in der Schlussminute den glücklichen Dreier für Morbach fest.

Pfeffer lobte den Einsatz seiner Elf: "Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft. Zunächst haben wir zu respektvoll gespielt, aber dann Morbach in der zweiten Halbzeit teilweise einschnüren können. Schade, dass es trotz des 6:2-Chancenübergewichts und der tollen Leistung nach der Pause nicht zum Punkt gereicht hat." Auch der starke Neuzugang Claudio Josza war von der TSV-Mannschaftsleistung angetan: "Wir haben eine tolle Mannschaft und alle haben heute gekämpft bis zum Umfallen. Mit unserem Spiel bin ich sehr zufrieden und auch die Chancen zum Ausgleich waren ja da." Mächtig sauer war dagegen Gäste-Coach Müller: "Ich bin wirklich einzig mit dem Ergebnis zufrieden. Nur die Viertelstunde vor der Pause waren wir richtig überlegen, ansonsten war das enttäuschend. Unsere passive Spielweise hat Emmelshausen genau in die Karten gespielt, und somit bekamen sie die Chancen zum Ausgleich. Es gibt bei uns definitiv Redebedarf."

Von unserem Mitarbeiter

Armin Bernd