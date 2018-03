Morbach gegen Karbach: Finale um den fünften Platz

Kein Teaser vorhanden

Den macht er, der Alex Singer (in Blau): Karbachs Offensivmann schoss beim 2:0-Sieg gegen den VfB Linz (mit Torwart Niclas Kotula) nach 46 Minuten das zweite Tor für den FC Karbach. Insgesamt hat Singer in seiner ersten Rheinlandliga-Saison damit dreimal für Karbach getroffen.

Foto: Verena Schmidt

Es wäre Karbachs tabellarisch bestes Ergebnis in der 92-jährigen Vereinsgeschichte des Klubs. Im Vorjahr war der Klub Sechster, jetzt winkt Rang fünf. Trainer Torsten Schmidt ist mit dem bisherigen Abschneiden – 55 Punkten in 33 Begegnungen – durchaus zufrieden: "Man hat erneut eine Entwicklung bei uns gesehen. Wir hatten doch wieder Verletzungen und andere Sachen, die aufgetreten sind, doch das haben wir alles ziemlich gut weggesteckt. Für eine Position ganz vorne in der Tabelle hat es natürlich bei uns an Konstanz gefehlt – und dafür waren Mehring, Eisbachtal und Rot-Weiß Koblenz auch zu dominant."

Das Duell in Morbach birgt zumindest für Schmidt noch eine gewisse Brisanz, da es um Platz fünf geht: "Wir sind territorial im Hunsrück ganz vorne. Das wollen wir auch in der Tabelle zeigen." Fraglich ist bei Karbach der Einsatz von Stürmer Tobias Schinnen. Er hat immer noch Probleme mit seinem Sprunggelenk.

Beim SV Morbach blickt alles auf den Abschied von Torjäger Eloy Campos: In 122 Spielen seit 2006 hat der US-Amerikaner 100 Tore für Morbach geschossen. In dieser Runde sind es bisher 21 Treffer gewesen. Damit liegt er hinter Tarforsts Patrick Kasel (22 Tore) auf Platz zwei in der Rheinlandliga-Torjägerliste. Campos wird den Verein in Richtung des TuS Hoppstädten verlassen. Der Südwest-Klub aus der Nähe von Birkenfeld ist gerade von der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen. Campos wohnt in Hoppstädten und wird den TuS als Spielertrainer übernehmen. Als sein Nachfolger wurde Florian Galle verpflichtet. Der Stürmer feierte in dieser Saison einige Einsätze in der Regionalliga West für den SC Idar-Oberstein.

Neben Campos kehrt auch Roman Theise Morbach den Rücken. Der Kappeler Theise war vor zwei Jahren von der SG Ober Kostenz zum SVM gewechselt und schoss in 56 Spielen insgesamt 12 Tore. Ab der nächsten Saison trägt Theise das Trikot des Bezirksligisten SG Mörschbach. Der Bärenbacher Christopher Wild bleibt dagegen in Morbach. 32 von 33 Spiele machte der Rechtsverteidiger in dieser Saison mit, nur Heiko Weber und Andre Petry haben mehr gespielt als der 19-Jährige. In der Vorsaison waren es derer nur acht Partien, nachdem Wild im Sommer 2010 von der Koblenzer A-Jugend nach Morbach gewechselt war. bon