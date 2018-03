Malberger wollen versöhnlichen Ausklang

Kein Teaser vorhanden

Auch im abschließenden Heimspiel der Saison wollen sich Dennis Märzhäuser (liegend) und seine Mitspieler der SG Malberg/Rosenheim noch einmal voll reinhängen. Gegen das Schlusslicht Spvgg EGC Wirges II soll vor eigenem Publikum ein Erfolgserlebnis her.

Foto: Jürgen Vohl – Jürgen Vohl

Einen großen Erfolg kann die SG Malberg/Rosenheim (13. Platz/39 Punkte) bereits für sich verbuchen. Der Aufsteiger hat den Klassenverbleib letztlich souverän gemeistert, liegt schon jetzt zwölf Zähler vor der SG Stadtkyll und kann am Samstag ab 17.15 Uhr mit einem Erfolg gegen die Spvgg EGC Wirges II (18./14) in der Tabelle weiter klettern und damit auch eine starke Rückrunde krönen.

Zuletzt setzte der vorzeitig erreichte Klassenverbleib bei den Malbergern ungeahnte Kräfte und Spielkultur frei, nach dem 0:0 bei der TuS Koblenz II war auch Trainer Theo Brenner "rundum zufrieden" mit der Leistung seiner Spieler. Einen großen Anteil am Erfolg schreibt der Trainer auch dem Malberger Anhang zu: "Es macht Spaß, auch bei den Auswärtsspielen so viele Malberger zu sehen. Das ist in diesen Klassen schon etwas Besonderes."

Zum Abschluss der Saison haben die Anhänger noch einmal einen kurzen Weg zum Malberger Kunstrasenplatz. "Da wollen wir noch mal ein gutes Spiel hinlegen", verspricht Brenner, der auf die gleiche Mannschaft vertraut, die zuletzt in Koblenz überzeugte, und fügt hinzu: "Wir wollen uns gut verabschieden und werden alles geben."

Immerhin haben die Malberger noch Ziele, die starke Rückrunde will die Mannschaft mit einem weiteren Erfolg garnieren. Zudem können sich die Malberger für das 1:1 aus dem Hinspiel gegen das auswärts bislang punktlose Schlusslicht revanchieren. Doch Wirges II zeigte zuletzt beim 5:1 gegen die SG Stadtkyll, dass die Mannschaft sich nicht kampflos aus der Liga verabschieden möchte.

Im Anschluss an die Begegnung wollen die Malberger noch einmal gemeinsam den Klassenverbleib feiern. Doch Trainer Brenner mahnt seine Spieler eindringlich: "Ich möchte mir die Stimmung nicht dadurch versauen lassen, dass der Schlendrian einkehrt."

Von unserem Redakteur Oliver Treptow