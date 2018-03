Malberg will Höhenflug bei Eisbachtal fortsetzen

Kein Teaser vorhanden

Getrennte Wege gehen derzeit die SG Malberg/Rosenheim (rechts) und die SG Neitersen/Altenkirchen in der Rheinlandliga. Während der Aufsteiger im Tabellenkeller kämpft, steht der AK-Konkurrent an der Spitze.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Eisbachtaler Sportfreunde – SG Malberg/Rosenheim (Sa., 17 Uhr). Beim Blick auf die Tabelle reagiert Theo Brenner ungläubig. "Das ist derzeit ein Phantombild", beschreibt der Trainer der SG Malberg/Rosenheim (1. Platz/6 Punkte) seine Empfindungen angesichts des unerwartet guten Saisonstarts und fügt hinzu: "Das war ein guter Einstieg, daran sollten wir anknüpfen." Doch die kommenden Gegner haben es in sich, wie auch Brenner weiß: "Die schweren Wochen kommen jetzt erst, da können wir ein Polster gut gebrauchen." Bei den Eisbachtaler Sportfreunden (8./3) wird seine Mannschaft an diesem Samstag gefordert sein. "Das sind junge, leichtfüßige Spieler", sagt Brenner nach eingehender Beobachtung des Gegners, der nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen Schweich (0:2) zuletzt in Bad Breisig (5:1) auftrumpfte. Entscheidend wird nach Ansicht des Trainers auch sein, wer mit den erwarteten Bedingungen besser zurecht kommen wird: Bei seiner Mannschaft sind zwar alle Spieler fit, aber Routinier Andreas Nauroth liegen die hohen Temperaturen nicht. In der vergangenen Saison verlor Malberg nur gegen Mayen (1:7, 1:2), Bad Breisig (0:3, 0:1) und eben Eisbachtal (0:2, 0:2) jeweils beide Partien. Doch Theo Brenner sagt mit neuem Selbstvertrauen: "Das soll diesmal anders werden. Die Möglichkeiten dazu haben wir."

SG Neitersen/Altenkirchen – FC Karbach (So., 14.30 Uhr). Dieses Vertrauen in die eigene Stärke sucht die SG Neitersen/Altenkirchen (13./1) derzeit noch. Der Aufsteiger verpasste zum Auftakt gegen Bad Breisig beim 2:2 den möglichen Sieg nur knapp und verlor zuletzt in Malberg mit 0:3. An diesem Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr) kommt der FC Karbach (3./4) ins Stadion an der Glockenspitze. Und Neitersens Trainer Thorsten Gerhardt erklärt: "Karbach ist ein ganz anderes Kaliber als die zwei Gegner zuvor. Die Situation ist beinahe aussichtslos, aber vielleicht ist das ja ein Vorteil. Wir werden jedenfalls um jeden Punkt kämpfen." Gegen Schweich fehlten zum Dreier nur Sekunden, in Malberg brachte sich die Mannschaft durch Undiszipliniertheiten selbst um mögliche Punkte: Florian Tilhard (23.) und Stefan Bischoff (79.) sahen jeweils die Rote Karte. Die Nerven spielten beim motivierten Aufsteiger in dem Derby offenbar nicht mit. Neben den beiden Rotsündern wird auch Günter Gerhardt (Urlaub) gegen Karbach fehlen, Tobias Sander plagt eine Zerrung; dafür kehrt Markus Sander zurück. Trainer Gerhardt blickt entschlossen nach vorne und fordert: "Wir müssen unsere Nachteile durch Herz, Einsatz, Leidenschaft und Willen wettmachen." Und mit Blick auf das angekündigte Wetter fügt er hinzu: "Der Schweiß darf nicht nur aufgrund der Temperaturen fließen."

Von unserem Redakteur Oliver Treptow