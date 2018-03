Malberg und Neitersen hoffen auf guten Start

Kein Teaser vorhanden

Die SG Malberg/Rosenheim setzt in der neuen Saison auf Unterstützung aus den eigenen Reihen: Wie Mario Schönberger (links) rücken allein fünf Spieler aus der Reserve in die Mannschaft des Rheinlandligisten auf. Nach dem knappen Klassenverbleib in der Vorsaison wartet erneut eine schwere Aufgabe. Foto: Jürgen Vohl

TuS Mayen – SG Malberg/Rosenheim (Sa., 16 Uhr). Das zweite Jahr einer Ligazugehörigkeit gilt gemeinhin als das schwerste. Somit können sich die Malberger, die zum Auftakt an diesem Samstag beim TuS Mayen antreten müssen, auf eine sehr schwere Saison gefasst machen. Schließlich bedeutete schon der Klassenverbleib in der Vorsaison harte Arbeit, und der Kader hat zusätzlich an Qualität verloren. In Kapitän Stefan Häßler, Kevin Leicher und Thorben Strehlow haben gleich drei gestandene Akteure den Verein verlassen. Neu hinzugekommen sind ausschließlich Spieler aus unteren Ligen. "Wir hatten einen qualitativen Aderlass", sagt Trainer Theo Brenner, "wir müssen jetzt viele Spieler aus der Jugend und unserer Reserve integrieren, das geht nicht von heute auf morgen."

Viel Zeit bleibt der SG jedoch nicht. 13 Spieler befinden sich auf einem Niveau, da fallen Ausfälle von Stammspielern besonders schwer ins Gewicht. Und wie schon in der Vorsaison bleibt der SG das Verletzungspech treu: Florian Bläcker wird definitiv in diesem Jahr passen müssen, zudem fällt Markus Blazejezak (Bänderriss) bis Mitte September aus. Dennoch betont der Trainer: "Wir gehen optimistisch an die Saison ran. Wir hoffen auf einen guten Start, dann können wir uns durchkämpfen."

Allerdings ruft der Auftaktgegner bei den Malbergern keine guten Erinnerungen hervor: Der TuS Mayen gewann die beiden Duelle mit 7:1 und 2:1. "In Mayen sind wir böse unter die Räder gekommen", sagt Brenner und warnt: "Wir dürfen nicht früh in Rückstand geraten." Und auch wenn die Ausgangslage "schwieriger ist als in der ersten Saison", gibt sich Brenner zuversichtlich: " Wir haben letztes Jahr die Klasse gehalten. Und es ist auch dieses Jahr nicht unmöglich, vier oder fünf Mannschaften hinter uns zu lassen."

SG Neitersen/Altenkirchen – SG Bad Breisig (So., 14.30 Uhr). Die Euphorie des Aufstiegs ist bei der SG Neitersen/Altenkirchen nach den jüngsten Auftritten erst einmal verflogen. Dem 0:5 im Test bei der SG Andernach folgte ein knapper Sieg im Rheinlandpokal bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld. Trainer Torsten Gerhardt hat jedoch einen leichten Aufwärtstrend ausgemacht: "Der Erfolg war gut für die Moral. Und auch wenn das Gefühl der Euphorie nicht da ist, vielleicht kommt das am Sonntag zurück. Wenn uns ein guter Auftakt gelingt, können wir die Euphorie im Umfeld wieder entfachen." Viel hängt bei den Neitersern also vom Start in die neue Liga ab, den Anfang macht die SG am Sonntag ab 14.30 Uhr gegen die SG Bad Breisig. "Die Mannschaft hat einen neuen Trainer, einen Umbruch vollzogen und in den Tests auch nicht überzeugt", sagt Gerhardt und kündigt an: "Wir wollen was Zählbares mitnehmen."

Allerdings plagen den Trainer derzeit erhebliche Personalsorgen: Nico Hees (Infektion nach Insektenstich) fällt ebenso aus wie Stefan Bischoff (umgeknickt), Frank Bischoff (Zerrung), Tobias Sander (Zerrung) und Florian Wirths (Urlaub); immerhin kehrt Mario Marth rechtzeitig aus seinem Urlaub zurück. "Da bleibt mir keine große "Wahl", sagt Gerhardt, der sich mit seiner Mannschaft in der Klasse etablieren will und dafür einen Plan hat: "Wir sind für jeden Punkt dankbar, je mehr wir am Anfang holen, desto weniger Druck haben wir später."

Verlassen will sich die SG dabei auf die gewohnt sichere Defensive. Die soll auch in dieser Saison Garant für den Klassenverbleib sein, wie Gerhardt erklärt: "Wir schmeißen nicht alles über Bord, was uns in diese Klasse gebracht hat."

Von unserem Redakteur Oliver Treptow