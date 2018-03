Malberg startet zweiten Anlauf in Linz

Kein Teaser vorhanden

Auch wenn es weh tut: Kevin Kostka (rechts) und seine SG Malberg/Rosenheim geben auf der Zielgeraden der Rheinlandliga-Saison alles und wollen auch in Linz bestehen.

Foto: Jürgen Vohl

Der Trend bei den Malbergern zeigt aber unabhängig von den Ergebnissen in der Oberliga eindeutig nach oben. In der Rückrundentabelle belegt die Mannschaft derzeit Rang elf, unmittelbar vor dem VfB Linz. Und just bei diesem Kontrahenten, der in der Gesamtrechnung als 13. (33 Punkte) direkt vor den Malbergern steht, muss die Brenner-Elf heute Abend ab 19.30 Uhr im Nachholspiel antreten; das Hinspiel endete 3:3.

Die Erinnerungen an die Umstände des Spielabbruchs im ersten Aufeinandertreffen in Linz am 5. April sind allen Beteiligten noch gut in Erinnerung. Doch trotz des unsportlichen Verhaltens der Gastgeber nach der schweren Verletzung von Malbergs Florian Jaeger macht Brenner klar: "Wir wollen kein Öl ins Feuer gießen. Mein Trainerkollege hat sich bei mir entschuldigt, und damit ist die Sache für uns abgehakt."

Die Ausgangslage hat sich im Vergleich zum ersten Spiel aber geändert: Malberg hat seitdem einen Platz gut gemacht, Linz ist einen Rang abgerutscht. Mit einem Sieg könnten die Malberger am Kontrahenten vorbeiziehen und hätten fünf Spiele vor Saisonende acht Zähler Vorsprung auf Rang 16. "Wenn wir da was mitnehmen könnten, wäre das positiv", sagt Brenner, der auf Innenverteidiger Steffen Löb (Fingerbruch) verzichten muss. Immerhin: Stürmer Jan Nauroth ist ebenso mit dabei wie erstmals auch Philipp Bedranowsky nach seinem Ausstieg bei den Siegtaler Sportfreunden.

Von unserem Redakteur Oliver Treptow