Im Derby auf dem Oberwerth geht es um (fast) nichts mehr

Energisch stellten sich die Spieler der SpVgg Burgbrohl (rechts Tobias Wirtz) den Rot-Weißen aus Koblenz (hier Cihan Akkaya) in den Weg und reduzierten mit dem 3:1 gegen die Maur-Mannschaft die Titelhoffnungen des Gegners auf ein Minimum. Ob dem Aufsteiger zum Abschluss noch ein Sieg im Stadtderby gelingt?

Foto: Vollrath – hjv

Rot-Weiß Koblenz – TuS Koblenz II: "In Burgbrohl hatten wir einen gebrauchten Tag", umschreibt Rot-Weiß-Trainer Michael Maur die Leistung seiner Mannschaft vor Wochenfrist. Angesichts der Unentschieden von Mehring und Eisbachtal hätte ein Sieg im Brohltal aus dem Duo der Titelanwärter ein Trio werden lassen. Maur nimmt es aber gelassen: "Wir haben trotzdem eine sehr gute Saison gespielt und wollen auch zum Abschluss im Derby unsere Qualität unter Beweis stellen. Unser klares Ziel ist es, uns mit einem Sieg vor eigenem Publikum aus der Saison zu verabschieden", lässt er keinen Zweifel am Vorhaben der Rot-Weißen aufkommen. Auch die Gäste wollen sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Spielzeit verabschieden. Unter der Woche fehlte Trainer Markus Breitbach, der seinen 30. Geburtstag in Barcelona feierte, aber am Samstag steht er wieder zur Verfügung. Nicht anwesend ist Dirk Laux, der in der kommenden Spielzeit die U 23 der TuS übernimmt und im jüngsten Spiel sogar noch als Aktiver ausgeholfen hat. "Ich bin mit meinem jüngsten Sohn auf einem Turnier in Osnabrück und gar nicht da", erklärt Laux. "Da die A-Jugend spielfrei hat, stehen uns genügend Akteure zur Verfügung", sagt Teamkoordinator Peter Schilling. "Wer letztlich zum Einsatz kommt, wird am Samstag entschieden. Wir wünschen uns zum Saisonabschluss jedenfalls ein schönes Derby", hofft Schilling auf eine weitgehend emotionsfreie Partie.

SG Badem/Kyllburg/Gindorf – SG Mülheim-Kärlich: Vier Siege, zwei Unentschieden und zehn Niederlagen – die Mülheimer Rückrundenbilanz gleicht der eines Abstiegskandidaten. Ganz so schlimm ist es um die SG 2000 natürlich nicht bestellt, doch der Saisonschlussakt wird beim ambitionierten Rheinlandligisten förmlich herbeigesehnt. Am Samstag um 17.15 Uhr gastiert Mülheim auf dem Rasenplatz in Kyllburg nahe der belgisch-luxemburgischen Grenze. "Es ist schon ein komische und ebenso ungewohnte Situation", sagt Mülheims Trainer Benedikt Lauer. Die Durststrecke, die sein Team seit Monaten durchmacht, ist für alle Beteiligten unbefriedigend. Der Mannschaft fehle einfach das Selbstvertrauen. "Dieses zurückzugewinnen", so Lauer, "das ist die Herausforderung." Mit dem Schlusspfiff sei die Saison aber beendet. Bereits zuletzt schraubte Lauer das Trainingspensum herunter und bat das Team lediglich zu einer Einheit. Am 20. Juni geht es mit der Vorbereitung los. Zehn Tage wird Lauer sein Team fordern, ehe zehn Tage Erholung anstehen, gefolgt von einer vierwöchigen zweiten Vorbereitungsphase. Fehlen werden dann David Buschbaum, Daniel Kossmann, Kevin Urbatzka und Kai Euler, die den Verein verlassen. wzi, dag