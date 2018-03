Hassia Bingen verspielt eine 3:1-Führung

Kein Teaser vorhanden

Was war passiert? Die Hassia dominierte die Partie über weite Strecken. Die Kicker vom Hessenhaus ließen sich von einem frühen Rückstand (15.) nicht verunsichern und zogen ihr Spiel durch. Arlind Mulay (35.) und Enis Hasani (40.) drehten verdientermaßen die Partie. Nach Wiederbeginn erhöhte die Hassia den Druck noch einmal und wurde belohnt. Christian Franke (50.) schraubte den Vorsprung sogar auf 3:1 hoch. "Danach hatten wir Chancen im Minutentakt", erklärte Soy. Mulay (65.) und Benedict Krebes (68.) scheiterten allerdings am Torpfosten. "Was dann passiert ist, kann ich nicht erklären. Es fing an zu regnen, und wir wussten nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist", sagte Soy.

Die Gäste bekamen zunächst einen fragwürdigen Foulelfmeter zugesprochen, den sie aber vergaben. "Auch das war leider kein Weckruf", klagte Soy. Im Gegenteil: Die Hassiaten irrten weiter umher und genehmigten den Pfälzern zahlreiche Möglichkeiten. Torwart Axel Schulze parierte die meisten mit Bravour. Zweimal war er allerdings machtlos: In der 75. Minute schlossen die Gastgeber einen Konter ab. Und nach 80 Minuten schlug ein Flachschuss im Hassia-Kasten ein. zca

Hassia Bingen: Schulze – Sikiric (69. Pala), Borowski, Mader, Schmand – Starkes, Krebes, Franke, Mulay – Hasani (65. Bobaj), Denguezli (30. Wendler).

So geht's weiter: am Freitag, 19.30 Uhr, gegen Schott Mainz.