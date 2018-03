FV Engers muss im Derby gegen Mülheim siegen

Kein Teaser vorhanden

Der VfB Linz, hier Sascha Freymann (links) im Duell der Kapitäne mit Timo Theisen (Nummer 5), trennte sich in seinem Heimspiel im November 2:2 von der SG Mülheim-Kärlich. Am Freitagabend gastieren die Mülheimer erneut im Kreis Neuwied – beim Abstiegskandidaten FV Engers. Der FVE braucht einen Sieg.

Foto: Creativ

FV Engers – SG Mülheim-Kärlich (Hinspiel 1:4). Nicht nur sportlich musste der abstiegsgefährdete FV Engers zuletzt einen Schock nach dem anderen verkraften. Auch personell erwischte es den FVE nun knüppeldick. Kapitän Arne Moskopp verletzte sich beim Spiel in Wirges so schwer, dass er mit einem Kreuzbandriss für mindestens sieben Monate ausfallen wird. "Das trifft uns menschlich und sportlich. Arne ist nicht nur unser Kapitän, sondern er wollte sich an einem Neuaufbau in der kommenden Saison sich maßgeblich beteiligen", so FVE-Trainer Heinz Keuler. Nun muss Keuler zusammen mit seinem Trainerpartner Stefan Fink und der Mannschaft in der Endphase des Abstiegskampfs ohne Moskopp versuchen, noch das Unmögliche möglich zu machen.

Aber nicht nur Moskopp wird fehlen. Auch Spielmacher Daniel Fiege steht nicht zur Verfügung, ebenso "Rotsünder" Mario Schnee-weis. Zudem steht hinter dem Einsatz von Vitalij Karpov ein dickes Fragezeichen. "Wir müssen improvisieren", sagt Keuler, der aber wieder auf Marc-Henning Schäfer zurückgreifen kann. Mit Interesse hat man in Engers auch auf den Trainerwechsel in Mülheim-Kärlich geschaut. Dort ist Marco Wagner nicht mehr der verantwortliche Mann auf der Bank. Solche Ereignisse wirken sich laut Keuler immer auf die einzelnen Spieler aus. Ob in diesem Fall positiv oder negativ kann und will er nicht beurteilen: "Wir müssen durch einen Sieg unsere minimale Chancen auf den Klassenverbleib wahren. Nur das zählt."

So will der FV Engers spielen

Böhm – Christof Fink, Fieth, Dennis Lücker, Sascha Lücker – Jean Francois, Schäfer, Holzkämper, Matthias Fink – Michael Kley, Karpov.

SV Mehring – VfB Linz (3:2). Auch der VfB Linz steckt noch immer im Abstiegskampf. Der eine Punkt gegen Malberg war wichtig, aber unter dem Strich zu wenig um frühzeitig beruhigt zu sein. "Warum sollen wir in Mehring nicht punkten", fragt VfB-Spielertrainer Michael Theuer. Aufgrund der hohen Belastung in den vergangenen Wochen will sich Theuer noch nicht auf die Anfangsformation festlegen. Fest steht nur, dass Christoph Hammerstein wieder zur Verfügung steht. Er soll von Beginn an auflaufen. "Ansonsten will ich mir die letzten Eindrücke noch im Abschlusstraining holen. Es könnte ein paar Umstellungen geben", sagt Theuer. Aber nicht nur die Linzer mussten während der Woche nachsitzen. Aufstiegsaspirant Mehring hatte noch am Donnerstagabend ein schweres Nachholspiel gegen einen weiteren Titelkandidaten, TuS Rot-Weiß Koblenz (Anm.: Das Ergebnis und die Tabelle finden Sie auf der nächsten Seite). Die Moselaner haben ihre Aufstiegsambitionen noch nicht zu den Akten gelegt. "Wir werden aus einer verstärkten Abwehr heraus auf unsere Chancen lauern. Vielleicht sitzt mal ein Konter", hofft Theuer, Nadelstiche zu setzen.

So will der VfB Linz spielen

Stumpf – Blumenthal, Freymann, Theuer, Hammerstein – Akcakoca, Gronwald, Schuht, Lotutala – Ramovic, Varelis.

Von unserem Mitarbeiter

Ludwig Velten