FCK: Zum Auftakt direkt der Knüller in Koblenz

Feiert Neuzugang Tobias Rauch (vorne, hier im Zweikampf mit den Liebshausenern Marcel Mähringer und Andreas Schmäl) heute in Koblenz sein Debüt für Karbach? Das wird man sehen. FC-Trainer Torsten Schmidt ließ sich bei der Frage nach der Aufstellung jedenfalls nicht in die Karten blicken.

Foto: Verena Schmidt

Karbachs Trainer Torsten Schmidt hat zur Rot-Weißen Tiefstapelei seine ganz persönliche Meinung: "Ich finde es schade, dass Rot-Weiß nicht den Mut hat, zu sagen, dass sie Meister werden wollen. Wenn ich in der Vorsaison mit 70 Punkten Dritter geworden bin, muss ich eigentlich den Titel anpeilen." Schmidts FCK hat sich dagegen bewusst selbst unter Druck gesetzt. Die Oberliga ist das Ziel, der Hit auf dem Oberwerth der erste Gradmesser. "Es geht direkt von 0 auf 100, aber das ist am ersten Spieltag immer so", sagt Schmidt, der die erste englische Woche im Gesamten betrachten will: "Wenn wir bei Rot-Weiß verlieren sollten, können wir mit Siegen gegen Mayen und in Neitersen immer noch einen guten Start erwischen. Was ich damit sagen will: Natürlich wollen wir bei Rot-Weiß das Maximum an Punkten, aber dieses Spiel wird nicht die Meisterschaft entscheiden."

Schmidts Kollege Michael Maur sagt: "Wir freuen uns auf den FC Karbach. Das ist gleichzeitig eine kleine Standortbestimmung für uns. Wir fangen bei null an und werden nach den 90 Minuten etwas schlauer sein, allerdings verbreitet der hohe 7:1-Sieg gegen Cosmos Koblenz in der ersten Rheinlandpokal-Runde Zuversicht. Ich glaube, dass wir für das Spitzenspiel gerüstet sind." Dreimal traf beim Pokalsieg übrigens Sanel Rahic. Am Freitag geht es für den Rot-Weißen bei seinem Liga-Debüt direkt gegen seinen Ex-Klub. Auch die Ex-Emmelshausener Marcel Christ und Sascha Hachenthal stehen im großen Koblenzer Aufgebot. Maur hat die Qual der Wahl und lobt "die Leistungsdichte in unserem Team".

Der Karbacher Kader ist qualitativ und quantitativ ebenso hochwertig bestückt. Auf zwei Spieler muss Torsten Schmidt allerdings heute Abend verzichten: Stürmer Tobias Schinnen weilt in den USA und ist zudem an der Schulter verletzt. Youngster Darvin Erdle hat Probleme mit dem Sprunggelenk, er fällt ebenso aus. Ansonsten lässt sich Schmidt nicht in die Karten blicken: "18 Mann werden bei uns auf dem Spielbericht stehen. Überraschungen können es da immer geben." Der letzte Test (2:0 gegen Hassia Bingen) liegt mittlerweile zwei Wochen zurück. Seitdem hat der FCK intensiv trainiert, ohne Spielpraxis zu sammeln. "Das ist aber kein Problem", sieht auch Schmidt seine Elf genau wie Kollege Maur gerüstet. "Das wird ein Duell auf Augenhöhe", glaubt Schmidt: "Koblenz hat auf jeden Fall den Heimvorteil." Tatsächlich? Auf den Rängen dürften viele den Blau-Weißen die Daumen drücken. "Ich rechne mit 500 Zuschauern – und davon viele, die zu uns halten", hofft Schmidt auf eine Atmosphäre wie bei einem Heimspiel – am Freitagabend, am ersten Spieltag, beim Knüller auf dem Koblenzer Oberwerth. bon