Entscheidet Bad Breisig das Titelrennen?

Große Sprünge kann die SG Bad Breisig in dieser Saison zwar nicht mehr machen, ein Sieg beim Titelanwärter SV Mehring würde dem Team von Trainer Thomas Remark aber gut zu Gesicht stehen.

Torreicher Dämpfer

Die Sportfreunde Eisbachtal und der SV Mehring sitzen punktgleich auf den Vordersitzen platziert und machen den Aufstieg wohl unter sich aus. Denn der Tabellendritte Rot-Weiß Koblenz brachte sich jüngst durch eine 1:3-Pleite gegen die SpVgg Burgbrohl wohl um alle Titelchancen. "Die Punkte aus Mehring wollen wir mitnehmen", sagt Remark, der sich wundert, dass der Meisterschaftskandidat zuletzt beim Kellerkind FSV Trier-Tarforst überraschend einen torreichen Dämpfer (5:5) hatte einstecken müssen. "Mehring hat wohl auch ein bisschen Nervenflattern. Das spiegelt das Ergebnis wider – vielleicht ist das gut für die SG Bad Breisig", fühlt sich Remark mit seiner Truppe in der Rolle wohl. "Wir können locker, flockig und völlig befreit aufspielen."

Dennoch: Jede Menge Augen werden auf der SG Bad Breisig ruhen. Als Zünglein an der Waage können die Badestädter über die anstehende Beförderung der Gastgeber mitentscheiden. Sollte Breisig in Mehring gewinnen, könnte Eisbachtal sich mit einem zeitgleichen Sieg gegen die SpVgg Burgbrohl noch am derzeitigen Spitzenreiter vorbei gen Oberliga aufmachen. "Mehring muss sich darauf einstellen, dass wir keine Kaffeefahrt planen. Wir wollen den Spielverderber spielen", gibt sich Remark optimistisch. Während der Ex-Profi die Platzherren offensiv ausgerichtet erwartet, will er das eigene Team im bewährten 4-2-3-1-System agieren lassen. "Die Stärken von Mehring liegen in der mannschaftlichen Geschlossenheit, aber sie können auch viele Tore schießen", meinte Remark und verweist auf die starken SVM-Stürmer Michael Fleck (18 Tore) und Ahmed Boussi (17 Tore). "Wir müssen Wert darauf legen, unsere Abwehr stabil zu halten und den beiden nicht zu viel Raum zu lassen." Die SG Bad Breisig plant nach der Moseltour nach Mehring in der Breisiger Gaststätte "Fackel" eine Abschlussfeier. "Mit Punktgewinn oder einem Sieg im Rücken lässt sich dann auch besser feiern, ist es auch immer lustiger und macht auch viel mehr Spaß, als wenn man in Mehring einen auf die Mütze bekommen hat", sagt Remark.

Da passt es ihm gar nicht ins Konzept, dass sich der Breisiger Abwehrorganisator David Rombach mit einer Zehverletzung plagt. "Er hat sich den Nagel aber nicht ziehen lassen, weil er unbedingt das letzte Spiel mit der SG Bad Breisig bestreiten will", erklärte Remark.

Trainer verpflichtet seinen Sohn

Derweil stellt die SG Bad Breisig die Weichen für die kommende Saison und bringt das Spielerkarussell auf Touren. "Das ist nicht ungewöhnlich für diese Jahreszeit: Bei uns stellen sich bereits seit geraumer Zeit Spieler im Training vor. Wir unterhalten uns immer mit interessanten Spielern", sagt Remark und lässt durchblicken, "dass wir uns mit dem Stamm unser Mannschaft schon einig sind". Halten will Trainer Remark unbedingt Spieler wie Faizal Akbar, Ahmed Ihsan-Abdullah und Edis Alioglu. "Die drei haben eine tolle Saison gespielt. Edis Alioglu war in der Partie zuletzt gegen Eisbachtal der beste Spieler auf dem Platz. Sie müssen sich jetzt schnell erklären, ob sie bleiben", forderte Remark Gewissheit.

Während Rombach seinen Abschied aus der Badestadt bereits angekündigt hat, meldet die SG Bad Breisig als ersten Neuzugang den Abwehrspieler Niklas Remark. "Ein großes Talent", sagt Vater Thomas Remark, zumal sein 18-jähriger Sohn im Saarland bislang als B-Jugendlicher bereits A-Jugend-Regionalliga spielte.

