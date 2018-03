Emmelshausen kassiert erste Testspiel-Pleite

Kein Teaser vorhanden

Emmelshausens Neuzugang Igor Mut (in Blau) schirmt hier den Ball gegen den Birkenfelder Routinier Danny Washington ab. Rheinlandliga-Neuling Emmelshausen unterlag im Testspiel auf dem Dickenschieder Sportfest vor den Augen von Schiedsrichter-Assistent Gerhard Hammes aus Simmern mit 2:3 dem Südwest-Landesligisten Birkenfeld. Am morgigen Donnerstag testet der TSV gegen Bezirksligist SG Sargenroth.

Foto: B&P Schmitt

Die Birkenfelder Elf des gebürtigen Büchenbeureners und früheren Junioren-Nationalspielers Michael Rodenbusch führte nach 32 Minuten bereits mit 3:0. "Das waren drei vollkommen unnötige Gegentore, aber ich war froh, dass unsere Fehler endlich bestraft wurden", meinte Emmelshausens Trainer Marco Pfeffer. "Seit zehn Tagen ist bei uns das Hauptthema, dass wir keine Bälle im zentralen Bereich verlieren dürfen, das wird in der Rheinlandliga himmelhoch bestraft."

Auch der Südwest-Landesligist Birkenfeld bedankte sich für die Einladungen und schlug eiskalt zu. Der TSV kam postwendend nach dem 0:3-Schock durch Jochen Volk zum 1:3 (33.) und später durch Daniel Reuter (68.) zum 2:3-Anschlusstreffer. Der Ausgleich wollte dem TSV trotz guter Chancen aber nicht mehr gelingen.

Kapitän Andi Retzmann war nach seiner Grippe wieder dabei, dafür fehlte aber Nils Bast. Er hat Oberschenkelprobleme und wird auch beim nächsten Test am Donnerstag (20 Uhr) in Emmelshausen gegen den Bezirksligisten SG Sargenroth geschont. Bast soll am Dienstag (18.30 Uhr) in der ersten Rheinlandpokal-Runde in Höhr-Grenzhausen wieder mitmischen. Eine längere Pause droht Stürmer Yannick Bach. Bei ihm besteht der Verdacht auf Pfeiffersches Drüsenfieber. bon