Ellscheid spielt mit Hülsemann zum Start 1:1 gegen Eintracht Trier II

Feierte ein gutes Debüt für den Rheinlandliga-Rückkehrer SG Ellscheid: Der Alflener Dominic Hülsemann (in Weiß-Rot) spielte beim 1:1 gegen Eintracht Trier II im Sturm und vergab beim Stande von 0:0 eine große Torchance. Trainer Schüller war mit seinem Neuen dennoch zufrieden.

Foto: Alfons Benz

Sowohl Gästetrainer Herbert Herres als auch Heimcoach Uwe Schüller hatten ein gerechtes Unentschieden und zum Saisonauftakt ein ordentliches Spiel beider Mannschaften gesehen. Wobei Schüller nach einigem Überlegen aber noch rätselte, ob man nicht doch zwei Punkte hatte liegen lassen: "Vor der Pause waren wir etwas besser und hatten auch einige gute Torchancen. Wenn wir etwas freier gewesen wären, wie vielleicht nach drei, vier Spieltagen, hätten wir das Ding gewonnen." In der Tat: Lief zwar in den ersten 20 Minuten noch nicht viel zusammen, setzte Stürmer Dominic Sausen in der 23. Minute mit einem sehenswerten Fallrückzieher das erste Ausrufezeichen, auch wenn die Kugel das Tor knapp verfehlte. Dann hatte der Alfler Neuzugang Dominic Hülsemann seine große Szene. Gekonnt drosch der 19-Jährige ein Sausen-Zuspiel auf den gegnerischen Kasten, scheiterte jedoch an dem glänzend reagierenden Gästekeeper Robin Strellen (26.).

Ab da verflachte das Spiel und richtig spannend wurde es erst wieder kurz vor Schluss. Nach einer Unachtsamkeit der Heimdefensive, die laut Schüller so einfach nicht passieren darf, war es für Eintracht-Stürmer Erik Michels ein leichtes, völlig unbedrängt das 0:1 zu markieren (80.). Aber die Gastgeber schlugen postwendend zurück. Klaus Hamper, ein weiterer Neuzugang, passte in die Mitte, und Eintracht-Kapitän David Thieser fälschte den Ball unglücklich zum 1:1-Endstand in den eigenen Kasten (81.). Und wie sah der Alfler Youngster Hülsemann seinen Einstand, der in der 65. Minute mit der Auswechslung gegen Moritz Habscheid endete: "Ich musste mich zu Beginn erst mal rein finden, aber dann lief es ganz gut. Schade war nur, dass mein Schuss nicht drin war. Das werde ich dann im nächsten Spiel nachholen müssen." Auch sein Trainer hatte nichts an ihm zu kritisieren: "Er hat seinen Job gut gemacht. Ich bin mit seiner Leistung sehr zufrieden."

SG Ellscheid: A. Sicken – Ch. Sicken, M. Schmitz, Blank, Gräfen, Trumm, Klas, Fritz (78. Trampert), Hülsemann (65. Habscheid), Hilgers, Sausen (71. Hamper).

Von unserem Mitarbeiter

Alfons Benz