Der TuS Mayen legt einen Fehlstart hin

Hier versucht Jörg Jenke (links), mit einem Kopfball für Gefahr zu sorgen, sein junger Mannschaftskollege Joshua Marx schaut zu. TuS-Neuzugang Jenke war einer besseren Mayener Akteure bei der 0:3-Heimpleite gegen die SG Malberg/Rosenheim.

Foto: Andreas Walz

"Wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen, am Mittwoch kann es in Karbach schon wieder ganz anders aussehen. Uns hat heute schlichtweg ein Vollstrecker gefehlt", meinte Höllen. Vollstrecker? Der fehlte, weil Stephan Schikora am Abend vor dem Auftakt mitteilte, dass er am Spieltag dienstlich verhindert sei. Ohne Schikora spielte der TuS quasi ohne Sturm. Yannick Distelrath und Marko Lanser, die in der Offensive Akzente setzen sollten, waren zwar bemüht – mehr aber nicht. "Uns war bewusst, dass es schwer werden würde. Die Mannschaft wollte, hat Einsatz gezeigt, aber irgendwie ist alles schiefgelaufen. Wenn Schikora fehlt, hinterlässt er ein Riesenloch, das wir nicht schließen können", so Höllen.

Nach nur 18 Minuten kassierte der TuS den ersten Nackenschlag, als Justin Keeler frei vor TuS-Torwart Darius Motazed einschob. Mayens Viererkette hatte zuvor auf Abseits gespielt, Vitali Eirich hob es aber auf. Und es hätte noch schlimmer kommen können in Durchgang eins. Einen Heber von Andreas Nauroth klärte André Marx – mal wieder der TuS-Spieler mit dem besten Auftreten – spektakulär für seinen geschlagenen Schlussmann kurz vor der Torlinie (45.). TuS-Neuzugang Jörg Jenke schrie seine Mitspieler passend an: "Ihr müsst den Ball haben wollen." Aber der TuS hatte zwischenzeitlich auch eine Drangphase. Distelraths Abschluss verpuffte auf dem Rasen des Nettetals (26.), ebenso Christian Pahls Versuch von der Strafraumgrenze (31.). Mittendrin aber hätte der Ausgleich fallen müssen: Pahls Schuss parierte SG-Schlussmann Matthias Zeiler prächtig, ebenso den Nachschuss von Hervé Loulouga. "Fällt da der Ausgleich, kann es anders laufen", so Höllen. Malbergs Trainer Theo Brenner sah es anders: "Bei uns hat alles gepasst, der Sieg war verdient. Er ändert aber nichts daran, dass wir nur um den Klassenverbleib spielen werden. Mayens Aderlass war deutlich zu merken, den hatten wir aber auch. Damit musst du eben klarkommen." Brenner hatte gut lachen, schließlich erhöhte Maximilian Ramb nach Wiederanpfiff schnell auf 2:0 (56.). Mayens Defensive war in dieser Szene schlichtweg nicht vorhanden. Und passend zu diesem misslungenen Tag schoss der eingewechselte Carsten Fieth in der 84. Minute nach einem Eckball auch noch unbedrängt bei einem Klärungsversuch Ramb an. Von dessen Bein trudelte der Ball schließlich ins Tor – 0:3. "Es gibt Tage, da läuft alles schief. Heute war ein solcher. Der Gegner hat aus keiner Chance heute drei Tore gemacht", so Höllen.

David Geisbüsch