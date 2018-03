Der TSV meldet sich nach 50 Monaten zurück

Kein Teaser vorhanden

Schwerwiegender Ausfall: Der TSV Emmelshausen muss zum Saisonstart gegen den SV Morbach auf seine neue Sturmhoffnung Yordan Companioni-Diaz (links) wegen einer Bänderverletzung verzichten.

Foto: B&P Schmitt

Auch Müller, der vom Südwest-Landesligisten SG Meisenheim in den "hinteren" Teil des Hunsrücks wechselte, spricht ganz offen vom Aufstieg – allerdings erst in zwei Jahren. Die Mannschaft müsse sich erst finden, meint Müller, und verweist auf hochkarätige Abgänge wie Morbachs Rekord-Torjäger Eloy Campos (Spielertrainer beim Südwest-Bezirksligisten TuS Hoppstädten). Dabei hat sich Morbach aber glänzend verstärkt. Vom SC Idar-Oberstein kommen mit Georg Borschneck und Florian Galle zwei Spieler, die in der vergangenen Saison auch in der Regionalliga aufgelaufen sind. Borschneck ist die neue Nummer eins, Stürmer Galle soll mit vielen Toren Campos schnell vergessen machen. Stammspieler beim SVM ist der Bärenbacher Rechtsverteidiger Christopher Wild, der nach dem Weggang von Roman Theise zur SG Liebshausen der letzte verbliebene Rhein-Hunsrücker im Morbacher Team ist.

Morbach ist personell gerüstet für eine gute Saison. Beim Gegner sieht das etwas anders aus: Die Euphorie bei Neuling Emmelshausen scheint nach zwei Testspiel-Pleiten (2:3 gegen Birkenfeld, 1:2 in Bengen) und dem Pokal-Aus beim Bezirksligisten Höhr-Grenzhausen (6:7 nach Elfmeterschießen) irgendwie verflogen zu sein. "Wenn man drei Spiele nicht gewinnt, nagt das schon am Selbstbewusstsein. Aber wir konnten auch nie mit der besten Elf spielen", sagt Trainer Marco Pfeffer.

Ihn schockte in Höhr vor allem die Bänderverletzung des neuen Stürmers Yordan Companioni-Diaz, er soll mehrere Wochen ausfallen. Auch der andere Stürmer Yannick Bach ist nicht fit und wird fehlen. Weil Daniel Reuter im Mittelfeld eine gute Figur abgibt, könnte Ufuk Kurt den einzigen Platz im Angriff erhalten. Das Problem: Kurt ist auch angeschlagen, genau wie Defensivmann Nils Bast. Auf jeden Fall fehlt der in der Vorbereitung so starke Jochen Volk wegen einer Zerrung. Bei Bast und Kurt hofft Pfeffer auf einen Einsatz. "Wir sind derzeit wie der angeschlagene Boxer, der trotzdem gefährlich werden kann", vergleicht Pfeffer. "Aber dafür müssen wir in den 90 Minuten viel tun. Ich bin aber davon überzeugt, dass meine Mannschaft um ihr Leben rennen wird – egal, wer aufläuft."

An "Überraschungspunkte" glaubt Pfeffer aber nur, wenn seine Elf zwei Dinge beherzigt. Punkt eins betrifft die Spielweise des TSV, wie Pfeffer erläutert: "Wir müssen verantwortungsvoller mit dem Ball umgehen." Zuletzt schenkte der TSV den Gegnern durch katastrophale Fehlpässe Tore. Punkt zwei betrifft die Kommunikation auf dem Platz. Das gefällt Pfeffer gar nicht: "Wir laufen stumm über das Feld. Da fehlen die einfachsten Kommandos, um dem Mitspieler zu helfen. Gute Teams machen das alle." Auch Morbach, wie Pfeffer am Montag beim 2:1-Testspielsieg des SVM gegen Birkenfeld beobachtete: "Bei denen schallen die Kommandos 90 Minuten über den Platz." Für den TSV werden es am Sonntag wie eingangs erwähnt die ersten 90 Minuten in der Rheinlandliga nach 50 Monaten. Damals verabschiedete sich Emmelshausen als Schlusslicht mit einer 4:5-Niederlage bei Eintracht Trier II aus dem Verbandsoberhaus. Drei Spieler, die am 31. Mai 2008 mitkickten, haben die vier Jahre Bezirksliga mitgemacht: Daniel Reuter, Kapitän Andi Retzmann und der derzeit verletzte Volk. bon