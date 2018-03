Burgbrohl spielt in Mayen: Der große Derbyreiz fehlt etwas

Kein Teaser vorhanden

Haarsträubend: Nach dem enttäuschenden 1:4 gegen Badem will Burgbrohl (rechts Tobias Wirtz) heute in Mayen eine bessere Figur abgeben.

Foto: Vollrath

Keine einfache Situation

So muss etwa Burgbrohls Trainer Klaus Adams erst einmal zusehen, dass er für die Begegnung heute überhaupt die Auswechselbank mit Spielern bestückt bekommt. Denn mit Pavel Klos und Dane Imgartz fallen zwei weitere Akteure aus. Spieler wie Dennis Kalter Sebastian Lauermann und auch Ivan Bossauer haben im gesamten Jahr 2012 noch keine Minute gespielt. "Es ist schon problematisch und keine einfache Situation, aber im Derby will sich jede Mannschaft gut verkaufen. Unser Blick ist aber eher darauf gerichtet, dass wir nicht noch weiter abrutschen", sagt Adams. Er führt zusammen mit dem Vorstand derzeit auch Gespräche mit den Spielern. Die Kaderplanung läuft auf Hochtouren.

Auch der Mayener Angreifer Damir Mrkalj soll bei der SpVgg eine Rolle spielen. Adams aber weicht geschickt aus: "Ich spreche nur über die laufende Spielzeit, dort hangeln wir uns durch. Von unserer Seite wird es nicht jede Woche Wasserstandsmeldungen geben."

Ähnlich ist auch die Lage beim TuS Mayen. Die Trainerfrage ist mit der Verpflichtung von Achim Höllen zur kommenden Saison geklärt, Verträge aber sind offenbar noch nicht unterschrieben. "Wir werden unseren Kader in einem Paket vorstellen", sagt Geschäftsführer Klaus Schäfer. Allerdings scheint es, dass der Kader arg verjüngt wird. Um diese Baustelle muss sich Martin Sek, der amtierende Trainer des TuS, nicht mehr kümmern. Er hat Naheliegenderes im Blick und sagt: "Die heiße Phase um die Stammplätze für das Pokalspiel hat begonnen. Mittlerweile weiß man in Mayen ja nun auch, dass man es am 8. Mai mit dem Regionalligisten SV Eintracht Trier zu tun bekommt.

Vor dem Derby stellt sich die Mayener Elf beinahe von allein auf. Sebastian Thielen erlitt einen Kreuzbandriss, Glody Kuba und Marko Lanser sind noch nicht voll belastbar. Flügelflitzer Kevin Lahn befindet sich in den Abschlussprüfungen seiner Ausbildung.

Trier stachelt Konkurrenzkampf an

Sek traut seiner Mannschaft heute im Derby aber dennoch viel zu: "Die Wochen der Verunsicherung liegen hinter uns. Die Mannschaft zieht wirklich voll mit, niemand lässt sich gehen. Wir haben ja nicht den größten Kader, insofern fehlt uns derzeit lediglich der gesunde Konkurrenzkampf." Der wird aber in den kommenden Tagen sicher von allein kommen, denn gegen den Regionalligisten Trier wollen sie beim TuS schließlich alle auflaufen. dag