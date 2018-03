Burgbrohl setzt ein erstes Ausrufezeichen

Kein Teaser vorhanden

Hier zieht Burgbrohls Pawel Klos im Duell mit Hervé Loulouga (rechts) den Kürzeren, am Ende setzte sich die SpVgg im Finale des eigenen Rhodius-Cups aber gegen Rheinlandliga-Konkurrent Mayen durch. Schiedsrichter Rudolf Weiß aus Sinzig hatte wenig Mühe mit der fairen Partie.

Foto: Vollrath

In Spiel- und Torlaune hatte sich Burgbrohl gegen die Bezirksligisten SG Ahrweiler/Bad Neuenahr (10:0), FC Gönnersdorf (4:0) und SG Mendig/Bell (3:3) mit 17 Treffern ins Finale geschossen. Dagegen hatte der TuS Mayen in den Partien gegen den FC Metternich (2:2) und Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich (1:1) richtig zu knabbern und löste mit dem Kantersieg gegen die in der Bezirksliga beheimatete SG Hocheifel (6:0) die Fahrkarte ins Endspiel.

Frühe Führung durch Ramovic

In einem guten Finale begann Burgbrohl aggressiv und bewies gegen die im ersten Durchgang überlegenen Mayener Effizienz in der Chancenverwertung. So misslang dem Mayener Christian Pahl gleich in der Anfangsphase erst ein Abspiel nach vorn, nur Sekunden später verlor er dann noch ein Sprintduell gegen den agilen Tobias Wirtz. Der Brohltaler nutzte die Gelegenheit konsequent und mit Übersicht. Er legte quer auf Dzenis Ramovic, und Burgbrohls Neuzugang fackelte im Strafraum nicht lange – die 1:0-Führung (2.) für Burgbrohl.

Abstimmung fehlt noch

Der Gast steckte den Rückstand aber gut weg und setzte seinerseits gleich zu Attacken an. Die Partie nahm richtig Fahrt auf, und die Lokalrivalen schenkten sich nichts. Burgbrohl präsentierte sich dabei in der Vorwärtsbewegung im Ansatz gut sortiert. Doch gegen die nun viel aufmerksamere Mayener Defensive leisteten sich die Hausherren gleich mehrfach unnötige Ballverluste im Mittelfeld. Der Mayener Patrick Rölle profitierte davon und fand auch die Lücke in der Brohltaler Defensive. Rölle bediente den mitgelaufenen Yannick Distelrath (6.), der die gute Möglichkeit jedoch aus kurzer Distanz überhastet verstreichen ließ.

"In unserer Abwehr fehlt es uns noch an der nötigen Abstimmung. Solche Fehler dürfen nicht passieren. Wir arbeiten an der Lösung", analysierte SpVgg-Trainer Adams die Schrecksekunde. Mayen blieb am Drücker und hatte in der nun temporeichen Partie auch mehr Ballbesitz. Ernste Torgefahr entwickelte sich daraus aber für die Gäste nicht. Trotz guter Kombinationen fand der TuS kein Durchkommen mit seinen Aktionen.

Mit der Hereinnahme von Martin Zerwas (39.) für Kevin Kostrewa und Lukas Groß (46.) für Ramovic agierten die Hausherren dann urplötzlich offensiver. Zudem entdeckten die Brohltaler wieder das schnelle Umschaltspiel aus der eigenen Abwehr heraus. Ein Ausrufezeichen setzte Tim Herschbach (49.) nach einer gefühlvollen Hereingabe durch Zerwas. Herschbach scheiterte aber per Kopf aus sechs Metern am reaktionsschnellen Mayener Schlussmann Darius Motazed. Nur drei Minuten später verfehlte Florian Stein um Zentimeter das anvisierte Ziel, bevor Motazed einen Knaller aus kurzer Distanz von Zerwas (53.) parierte.

Die Aktionen der Gastgeber blieben zwingend: Zunächst ließen Stefan Krämer (63.) und Stein (65.) ihre Chancen ungenutzt verstreichen. "Es schon beachtlich, dass wir uns immer wieder gute Tormöglichkeiten erarbeiten. Ich bin mit dem Angriffsspiel unserer Mannschaft sehr zufrieden. Alle Mann machen einen sehr guten Eindruck", lobte Adams das Spiel seiner Elf. Dennoch sei im Spiel seiner Mannschaft nicht zu verkennen, "dass wir durch die kraftraubenden Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen ziemlich platt sind."

Auf Zuspiel von Groß erzielte der Ex-Mayener Damir Mrkalj (68.) mit einer Volleyabnahme den Treffer zum 2:0 für die Gastgeber. Der absolute Beschäftigungsmangel von Brohltals Torhüter Michael Berg änderte sich nach dem Wechsel zunächst kaum. Denn Mayen verstand es nur zu selten, die Burgbrohler Abwehr in Verlegenheit zu bringen. "Wir hatten eigentlich genügend Möglichkeiten, die Partie noch zu drehen. Bei uns mangelt es zurzeit aber noch ein bisschen an der nötigen Konzentration", sagte der Mayener Trainer Achim Höllen und erklärt, dass "die Vorbereitungszeit sehr viel Kraft fordert". Die beste Gelegenheit, den TuS Mayen noch einmal ins Spiel zu bringen, verpasste Distelrath (73.), der zunächst das Laufduell gegen Herschbach zwar gewann, sich im Abschluss aber viel zu harmlos präsentierte.

SpVgg Burgbrohl: Berg, Herschbach, Wirtz, Irmgartz, Lauermann, Sonntag (26. Stein), Mrkalj, Klos, Kostrewa (39. Zerwas), Ramovic (46. Groß), Krämer.

TuS Mayen: Sesterhenn (46. Motazed), Marx, Stulla (57. Fieth), Loulouga, Berresheim, Rölle, Eirich, Lanser (72. Mickisch), Jenke, Pahl (40. Smailpour), Distelrath.

Von unserem Mitarbeiter

Horst Bach