Burgbrohl macht es unnötig spannend

Hier braucht der Linzer Torwart Sebastian Seitz nicht eingreifen, der Burgbrohler Stefan Krämer schießt weit über das Tor. Am Ende steuerte er zwei Treffer zum 4:2-Heimsieg bei, der leicht auch höher hätte ausfallen können.

Foto: Vollrath

Kevin Kostrewa, jeweils per Foulelfmeter (9. und 48.) und Stefan Krämer (24., 90. +2) avancierten bei den Brohltalern mit ihren Treffern im Doppelpack zu den Matchwinnern. Die fehlende Konsequenz der Gastgeber im Abschluss hätte sich am Ende aber fast noch gerächt. "Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht und sind ganz unglücklich ins Spiel gekommen. Positiv ist, dass wir den frühen Rückstand gut weggesteckt haben", analysierte SpVgg-Trainer Klaus Adams.

Die Linzer kamen vor nur 60 Zuschauern während der gesamten Spielzeit nur zu zwei Torgelegenheiten, die Giovani Lubaki (1.) und Dijan Ramovic (89.) mit gütlicher Unterstützung der Brohltaler auch prompt verwerteten. "Wir haben alles in allem viel zu naiv agiert. Bei uns klafften auch viel zu große Lücken zwischen den Mannschaftsteilen. In die Zweikämpfe haben wir nicht reingefunden. Das Spiel hätten wir durchaus noch höher verlieren können", räumte Michael Fischer ein, der den Linzer Trainer Mirko Schopp am Samstag vertrat.

Nach der schnellen Linzer Führung durch Neuzugang Lubaki, der agilste Spieler auf dem Platz, ließ die Brohltaler Antwort nicht lange auf sich warten. Freilich profitierten die Gastgeber auch von Linzer Mithilfe, als Marcel Heim mit seinem Foul an Pawel Klos einen Strafstoß für Burgbrohl verursachte, den Kostrewa zum 1:1 verwandelte (9.).

Spätestens damit stellte sich bei den Gästen der Frust ein. Denn fortan war vom VfB Linz absolut nichts mehr zu sehen. Die Gäste ergaben sich, und Burgbrohl legte den Vorwärtsgang ein.

"Was wir in der ersten Halbzeit an Möglichkeiten liegen gelassen haben, reicht aus, um zwei Spiele zu gewinnen", ärgerte sich Adams aber über die mangelhafte Chancenverwertung seiner Schützlinge vor der Pause. Das längst überfällige 2:1 gelang Krämer zum Beispiel erst im dritten Anlauf (24.). Bezeichnend, dass erst ein weiterer Strafstoß zum Burgbrohler 3:1 durch Kostrewa führte, nachdem VfB-Torwart Sebastian Seitz den Burgbrohler Krämer von den Beinen geholt hatte (48.). Damit war die Partie eigentlich entschieden, doch nachdem Damir Mrkalj (68.) und der zwischenzeitlich eingewechselte Sebastian Sonntag (81.) am überragenden Seitz gescheitert waren, nutzte Dijan Ramovic auf der Gegenseite die Gunst der Stunde. Nach einem Foul von Sonntag an Felix Kröll verwandelte Ramovic den fälligen Strafstoß zum 2:3 (89.). Die Gastgeber zeigten plötzlich Nerven, Angst vor dem Ausgleich kam in den letzten Sekunden auf. Doch in der Nachspielzeit machte Krämer (90. +2) mit dem Tor zum 4:2 für Burgbrohl alles klar und damit auch den zweiten Heimsieg perfekt. hb