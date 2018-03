Burgbrohl gelingt zweiter Sieg in Folge

Kein Teaser vorhanden

Dabei reichte den Brohltalern eine durchschnittliche Leistung und ein lichter Moment, um den weiter punktlosen FSV Trier aufs Abstellgleis zu manövrieren. Jedoch konnte die Leistungssteigerung nach der Pause die Defizite der Burgbrohler vor allem in Halbzeit eins nicht vergessen machen. Besonders in der Offensive muss sich die SpVgg noch steigern.

"Der 1:0-Sieg war wichtig und ist das richtige Signal. Ich freue ich mich auch über das zweite zu null", meinte Trainer Klaus Adams nach dem ersten Auswärtserfolg.

Von einer Offenbarung in Sachen Spielfluss war die Partie jedoch meilenweit entfernt, zumal Trier harmlos und verunsichert auftrat. "Wir wollten die Partie unbedingt gewinnen. Über weite Strecken hat uns aber die Ordnung gefehlt", räumte der Trierer Trainer Michael Fuchs ein. In der ersten Halbzeit boten beide Teams ein nervöses Spiel. Der FSV hatte von Beginn an zwar das Geschehen im Griff, erspielte sich auch ein leichtes Übergewicht, trat dann aber vor dem Burgbrohler Tor viel zu ideen- und harmlos auf.

Torwart Loth hält die Gäste im Spiel

So ließen Patrik Kasel (23.) und Stefan Castello (35.) frei vor dem Brohltaler Schlussmann Maximilian Loth beste Einschussmöglichkeiten ungenutzt verstreichen. "Mit seinen beiden Paraden hat uns Maximilian überhaupt erst im Spiel gehalten", befand Adams über Loth, der Stammtorhüter Michael Berg (Handgelenksbruch) glänzend vertrat.

Auf der anderen Seite verbrachte Markus Schwind im Trierer Gehäuse zunächst einen geruhsamen Nachmittag. Burgbrohl erspielte sich im ersten Durchgang nur eine gute Torgelegenheit durch Ivan Bossauer (38.), der nach sehenswerter Vorarbeit von Sooud Yousuf mit der Chance aus kurzer Distanz nichts anzufangen wusste. "Wir kommen in der Vorwärtsbewegung zwar ganz gut durch, aber im Abschluss fehlt es noch", kommentierte Adams den Fehlschuss.

Nach der Pause hochgeschaltet

Nach der Pause schaltete Burgbrohl einen Gang hoch und drängte mit Macht auf die Führung. Nach einem Konter tauchte Yousuf (73.) alleine vor dem Trierer Tor auf, verfehlte aber das Ziel wie zuvor schon Florian Stein (60.). Die Gäste blieben am Drücker.

Trier hatte dagegen große Probleme mit dem Kombinationsfußball der Burgbrohler und agierte im entscheidenden Moment in der Defensive planlos. Nach einem weiten Einwurf von Bossauer war Yousuf zur Stelle und überwand Schwind zum 1:0 (78.). Danach schalteten die Gäste aufs Verwalten um. "In den Schlussminuten waren wir darauf bedacht, unsere Abwehr noch stabiler zu machen und das Ergebnis über die Zeit zu bringen", so Adams. hb

SpVgg Burgbrohl: Loth, Herschbach, Irmgartz, Lauermann, von Klass, Bossauer, Stein, Ludwigs (65. Wirtz), Zerwas (80. Jenke), Yousuf, Krämer.