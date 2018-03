Burgbrohl gelingt toller Auftakt

Kein Teaser vorhanden

Nicht vom Erfolgsweg abringen ließ sich die SpVgg Burgbrohl (rechts mit Pawel Klos) beim überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen die SG Kyllburg.

Foto: Vollrath

"So habe ich mir das gewünscht. Wir haben ballsicher agiert, uns viele Chancen erarbeitet und in der Defensive kaum Möglichkeiten zugelassen", freute sich SpVgg-Trainer Klaus Adams, "unser Sieg geht voll und ganz in Ordnung".

Kyllburg hatte aber zunächst den Takt bestimmt und sich aufs Konterspiel verlassen – und das mit großem Erfolg. Einen krassen Abspielfehler von Neuzugang Kostrewa nahm David Reinhard dankend an, vernaschte im Laufduell Dane Irmgartz und erzielte mit einem satten Flachschuss die 1:0-Führung für die Gäste. Der Treffer brachte aber keine Sicherheit ins Spiel der Kyllburger.

Und prompt waren die Burgbrohler wieder mit von der Partie. Vor allem Dzenis Ramovic nutzte seine Freiheiten als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm. "Es ist schon sehr wichtig für unser Spiel, dass Dzenis in der Spitze den Ball halten und ihn dann auch verteilen kann", meinte Adams.

Dann ging es plötzlich ganz schnell: Der Brohltaler Krämer spielte seinen Sturmpartner Ramovic im Strafraum herrlich frei, während der Kyllburger Joscha Haubricht nur zweiter Sieger blieb. Denn der stieg überhart gegen Ramovic ein und holte den Burgbrohler Sturmführer unsanft von den Beinen – Strafstoß. Kostrewa ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte zum 1:1 (35.).

Die Gäste gerieten deutlich mehr unter Druck. Die beste Gelegenheit, den Vorsprung für die Hausherren auszubauen, vergab Pawel Klos (38.) im Sololauf frei vor SG-Schlussmann Markus Plei. Die Brohltaler standen dagegen in der Defensive nun wesentlich stabiler und ließ bis zum Pausenpfiff keine Chancen der Gäste mehr zu.

Auch die zweite Hälfte begann ganz nach dem Geschmack der SpVgg Burgbrohl: Nach einem Eckball von Kostrewa reagierte Krämer im Strafraumgewühl mit Übersicht und traf ins lange Eck zum 2:1 (46.). Die Gastgeber setzten nach. Nach einer strammen Hereingabe von Bossauer sprang Joscha Haubricht (58.) der Ball unglücklich an die eigenen Hacken und landete zur Überraschung aller zum 3:1 in den Kyllburger Maschen. Spätestens danach stellte sich bei den Kyllburgern der Frust ein. "Wir haben ganz einfach zu wenig getan. Burgbrohl hat spätestens mit der Führung im Rücken schneller gespielt. Bei uns haben das Umschalten und die Laufbereitschaft gefehlt", so SG-Trainer Wolfgang Neumann. Burgbrohl spielte dagegen seinen Part souverän herunter und hätte noch höher gewinnen können. Die beste von noch einigen Gelegenheiten vergab Kostrewa (76.), der einen Foulelfmeter an den Pfosten setzte. Horst Bach