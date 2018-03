Bei Mülheim stimmt nur das Ergebnis

Kein Teaser vorhanden

Der Mülheimer Marcel Berg (links) im Kopfballduell mit dem Linzer Kapitän Andreas Schuth – die SG 2000 setzte sich im Rheinlandligaduell auf heimischem Rasen mit 1:0 durch.

Foto: Wolfgang Heil

Zu diesem Zeitpunkt hätte die SG Mülheim-Kärlich bereits führen müssen. Christian Wiersch scheiterte in der 26. Minute mit einem vom Linzer Marcel Heim an ihn selbst verursachten Foulelfmeter am Linzer Schlussmann Sebastian Seitz. Später verfehlten sowohl Kaes (38.) als auch Pistono (40.) und Pineker (40.) nur knapp. "Es war schon ein durchwachsener Auftritt", meinte Mülheims Trainer Benedikt Lauer. "Aber über allem stehen die drei Punkte. Und Mülheim war bislang nicht gerade bekannt dafür, gut aus den Startlöchern zu kommen."

Nach der Pause verflachte die Partie zusehends. Mülheim verpasste es, den zweiten Treffer nachzulegen. Das Linzer Offensivbestreben war überschaubar – um es freundlich zu formulieren. Und dennoch hätte der VfB um Haaresbreite einen Punkt aus Mülheim entführt. Wenn denn Muhammet Ceylan die Nerven behalten hätte oder zumindest einen seiner beiden mitgelaufenen Kollegen wahrgenommen hätte (62.). Denn zu dritt liefen Ceylan mit Ball, Sella Gannot und Andreas Schuht auf Mülheims Schlussmann Michael Wall zu. Dessen Abwehr wurde zuvor überlaufen, doch Ceylan schob völlig überhastet am Tor vorbei. Da musste auch Lauer tief durchatmen: "Wir hätten uns besser mal auf unser Spiel besinnt. Auch wir müssen kaltschnäuziger werden, dann kommt es gar nicht zu solchen Situationen. Hinten heraus wird es bei einem 1:0 dann immer gefährlich." Die SG 2000 hatte nicht mehr als einen feinen Lattenschlenzer von Wiersch zu bieten (76.), in der Schlussphase drückte aber wieder Linz. "Vielleicht hätten wir da sogar das 1:1 verdient gehabt. Wir müssen unsere Ambitionen sehen, und wir müssen Mülheims Ziele sehen. Insofern haben wir uns teuer verkauft", sagte VfB-Coach Mirko Schopp, "generell sind wir mit dem Start zufrieden. Wir wissen aber auch, dass es in den kommenden Wochen nicht leichter werden wird."

David Geisbüsch