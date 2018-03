Bad Breisig will ein Ausrufezeichen setzen

Kein Teaser vorhanden

Zum Schreien ist der Zustand der SG Bad Breisig (links mit Jan Rieder) sicherlich nicht. Aber Trainer Thomas Remark weiß noch nicht so genau, wo sein Team derzeit steht. Am Sonntag ist er schlauer, wenn Bad Breisig zum Saisonauftakt bei der SG Neitersen/Altenkirchen antritt.

Foto: Vollrath

Nach dem schmeichelhaften Sieg in der Erstrundenpartie beim A-Klasse-Vizemeister SG Sohren (3:2) im Rheinlandpokal gastieren die Badestädter am Sonntag (14.30 Uhr) beim Aufsteiger SG Neitersen/Altenkirchen. Remark: "Auf den Sieg im Pokal wollen wir aufbauen. Für den einen oder anderen Spieler ist der lange Weg in die Rheinlandliga aber bestimmt noch ungewohnt." Hinzu kommt noch, dass Stammkräfte wie Marko Liersch und Stefan Krist nach einer Sperre und Urlaub wohl noch etwas Zeit brauchen, wieder in den gewohnten Tritt zu finden.

"Wir sind dennoch froh, dass die beiden wieder dabei sind. Für unsere Verhältnisse sind es sehr wichtige Spieler", sagt Remark, der von den Routiniers Ilkay Keskin, Kapitän Florian Lückenbach und Torhüter Michael Prangenberg einiges erwartet, aber auch auf seine Neuzugänge setzt: "Unsere Mannschaft ist im Durchschnitt noch jünger geworden." Mit Gökhan Akcakoca, Victor Ernesto und Niklas Remark stehen drei der jungen Neuen dann auch in der Anfangsformation. "Alle machen einen sehr guten Eindruck", so Remark. Mit Blick auf die Konkurrenz plant er, gleich in Neitersen eine erste Duftmarke zu setzen. "Es wird ernst für uns, und wir wollen mit drei Punkten starten", stimmt er die Badestädter ein. Vor allem im Zusammenspiel lief bei den Breisigern bislang noch einiges unrund und zu behäbig. Remark: "Es mangelt an den Abläufen. Das muss gegen Neitersen besser klappen, die Automatismen müssen stimmen. Aber zum Saisonstart weiß noch keine Mannschaft, wo sie steht. Bei uns gab es zuletzt vorne, hinten und in der Mitte deutliche Baustellen." Bange machen lässt sich der Ex-Profi aber nicht: "Neitersen ist bestimmt auch nervös. Das Toreschießen haben sie auch als Bezirksliga-Meister nicht erfunden. In der Aufstiegssaison haben sie gerade mal 44 Treffer erzielt. Das ist nicht überragend." Dennoch erwartet Remark, dass Neitersen "von Beginn an Vollgas geben und alles dransetzen wird, um uns bei ihrem Heimdebüt zu schlagen." Einen Trumpf hat die SG Bad Breisig mit ihrem Neuzugang Ernesto Victor in den eigenen Reihen. "Victor kennt die Gastgeber aus der Zeit als Spieler in Montabaur. Da hat er zuletzt in der Spielzeit dreimal gegen Neitersen getroffen. Wenn sie ihn sehen, werden sie vielleicht nachdenklich und hoffentlich ein bisschen nervös", hofft Remark. Versteifen auf einen gelungenen Saisonstart will sich Remark indes nicht: "Ich habe schon sehr früh gesagt, dass es für uns bestimmt keine einfachen Gegner und schon gar keine einfach zu spielende Saison werden wird. Wichtig ist für uns, dass wir mit der nötigen Entschlossenheit erst einmal in diese Partie gegen Neitersen gehen. Dann sehen wir schon ein Stück klarer und auch, wie es dann weitergeht."

Von unserem Mitarbeiter

Horst Bach