AK-Derby steht schon am zweiten Spieltag an

Kein Teaser vorhanden

Simon Weinlich (rechts) war am starken Auftakt der SG Malberg/Rosenheim in Mayen beteiligt. Im Derby gegen Aufsteiger SG Neitersen/Altenkirchen will der erste Tabellenführer der Saison vor eigenem Publikum nun nachlegen. Foto: Jürgen Vohl

Die Gäste verpassten am Sonntag zum Ligastart gegen die SG Bad Breisig beim 2:2 zwar einen möglichen Dreier erst in der Schlussminute, doch negative Auswirkungen dieser Erfahrung befürchtet Gerhardt nicht: "An der Moral ist nichts hängen geblieben. Allerdings ist Malberg für mich klarer Favorit, die haben uns aktuell ein Jahr Erfahrung voraus."

Chancen rechnen sich die Neiterser dennoch aus, schließlich haben sie auch beim Auftakt gegen Bad Breisig mithalten können. Mit dabei ist in Malberg auch wieder Florian Wirths, dafür fehlt Markus Sander (Urlaub). Die Malberger setzen wieder auf ihre Erfolgself vom Wochenende. Das große Plus seiner Mannschaft sieht Malbergs Trainer Brenner dabei in der Geschlossenheit. "Die Mannschaft ist zusammengeschweißt, das ist ein starker Verbund; die Spieler sind pflegeleicht, von den Charakteren passt das", sagt Brenner und erklärt mit Blick auf die vergangene Saison: "Wir wissen ja, wie wir zum Erfolg kommen können."

Von den Qualitäten des Malberger Trainers konnte sich Gerhardt als 19-Jähriger selbst überzeugen. Vor rund 20 Jahren stieg Gerhardt unter dem Trainer Brenner mit den Malbergern in die Landesliga auf. Entsprechend ist für den Neiterser Trainer das Derby eine ganz besondere Partie: "Derbys sind immer schön, und Malberg ist für mich immer etwas Besonderes."

Von unserem Redakteur Oliver Treptow