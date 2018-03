Achim Höllen kündigt beim TuS Mayen

Kein Teaser vorhanden

Rücktritt nach nur drei Spieltagen: Achim Höllen hat beim TuS Mayen gekündigt. Es fehlte die Rückendeckung der Mannschaft.

Foto: Andreas Walz

Nach der Demontage von Niko Foroutan und der anschließenden unrühmlichen Trennung von Martin Sek ist Höllen nun bereits der dritte Trainer, der nach der Ära Stefan Ruthenbeck beim TuS Mayen scheiterte. Als Interimslösung fungieren die beiden Co-Trainer Ali Maddi und Gilbert Gorges.

"Es gibt nicht viel zu sagen", meinte Höllen nach der Partie. "Das Maß ist voll, ich habe gekündigt, und die Mannschaft wusste das auch schon vor dem Spiel. Ich möchte als Trainer nicht mein Gesicht verlieren. Unter diesen Umständen macht es für mich keinen Sinn." Es sei nicht die sportliche Talfahrt und die 13 Gegentreffer nach drei Begegnungen, die ihn zu diesem Schritt veranlasst hätten. "Vielmehr ging es um Uneinigkeiten über die weitere Ausrichtung." Zuletzt pochten einzelne Spieler im TuS-Team darauf, auf einer bestimmten Position aufzulaufen. Das wollte sich Höllen nicht mehr bieten lassen, die Rückendeckung fehlte aber. "Seit 25 Jahren bin ich Trainer. Aber so etwas wie den vergangenen beiden Monaten habe ich noch nie erlebt", sagt Höllen und fügt an: "Ich bin fest überzeugt, dass die Mannschaft unten herauskommen wird, und ich wünsche ihr alles Gute."

Zum Sportlichen: Bei tropischen Bedingungen hatte Rot-Weiß im Nettetal zu jeder Zeit die Kontrolle über das Spiel. Anton Grasmik traf nach nur vier Minuten zur frühen Führung. Die baute Alexander Borchert mit einem 40-Meter-Schuss über TuS-Torwart Patrice Sesterhenn hinweg zum 2:0 aus (29.). Mayens erster Torschuss resultierte aus der 42. Minute, als der Sekunden zuvor eingewechselte André Marx einfach mal abzog. Vor allem in der Rückwärtsbewegung und im Defensivverhalten offenbarte der TuS eklatante Schwächen. Die nutzte das Team des Koblenzer Trainers Michael Maur immer mal wieder aus – wobei der 30-Meter-Kracher von Waldemar Kling zum 3:0 durchaus sehenswert war (57.).

Die Rot-Weißen taten aber lediglich das, was sie tun mussten. Und so kam der TuS nach elf Gegentreffern in 241 Minuten in dieser Saison durch Yannick Distelrath zum ersten Erfolgserlebnis (61.). An eine mögliche Wende mochte aber so recht niemand glauben. Auch nicht der Koblenzer Nenad Lazarevic, der sträflich frei zum 4:1 einschob (81.).

Allein TuS-Torwart Sesterhenn war es zu diesem Zeitpunkt zu verdanken, dass Mayen nicht noch höher in Rückstand lag. Immerhin der Einsatz stimmte bei der Heimelf: Distelrath schloss Mayens besten Angriff zum 2:4 ab (85.). Und nur eine Minute später hatten Stephan Schikora und Hervé Loulouga den Anschlusstreffer auf dem Fuß.

Danach war die Mayener Moral aber gebrochen. Derrick Miles hatte gegen Sesterhenn und eine abwesende TuS-Abwehr keine Mühen, den 5:2-Schlusspunkt zu setzen. "Diesen Treffer hatte er sich verdient, denn er hat 90 Minuten lang gut gearbeitet", sagte der Koblenzer Trainer Maur.

Fakt ist: Der TuS Mayen ist in der Rheinlandliga derzeit nur bedingt konkurrenzfähig. "Wir brauchen Ruhe und werden einen weiteren Schnitt machen. Ich bin überzeugt, dass wir allein mit unserer überragenden Jugendarbeit eine Rheinlandliga-Mannschaft bestücken können. Es gibt derzeit noch keinen konkreten Plan für eine dauerhafte Nachfolge für Achim Höllen", sagt Mayens zweiter Vorsitzender Josef Brodam.

