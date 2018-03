Zweistellige Niederlage gehört zum Lehrjahr des TSV Hargesheim dazu

Kein Teaser vorhanden

SC Idar-Oberstein – VfR Kirn 1:0 (0:0). "Ein starkes Spiel, in dem wir auf einen überlegenen Gegner getroffen sind. Wir müssen weiter an uns arbeiten", erklärte Kirns Trainer Erhard Hofmann. Torwart Mike Freisem erwischte einen tollen Tag und verhinderte eine höhere Niederlage.

Spvgg Fischbach – TSV Hargesheim 10:0 (4:0). "Das war vor allem körperlich eine andere Liga", so TSV-Trainer Ralf Erbach zur zweistelligen Niederlage. Die Hausherren traten sehr körperbetont auf, überschritten aber zu Erbachs Unmut ein ums andere Mal die Grenze des Erlaubten. Erbach betrachtet diese Saison als Lehrjahr für seine Mannschaft, die ausschließlich mit Jungs aus dem jüngeren Jahrgang besetzt ist.

FC Hennweiler – FC Ebernburg 3:0 (1:0). "Eine Erlösung. Wir haben von Anfang bis Ende einen starken Willen gezeigt und immer gekämpft", freute sich der Hennweilerer Trainer Rainer Scheurer über den ersten Dreier der Saison. Felix Huth, Nico Kaiser und Marco Schelinski machten die Tore. "20 gute Minuten, danach war es ein Rückfall in die Steinzeit", ärgerte sich Bavaren-Coach Harry Schonder über den Leistungsabfall seiner Elf.

SG Eintracht Bad Kreuznach – SG Idarwald 1:3 (0:1). "Es ist vieles schief gelaufen. Der TuS hat hochverdient gewonnen", lautete der Kurzkommentar von Eintracht-Trainer Dilsad Özsoy. Özgur Bayluk machte den Ehrentreffer.

SV Hochwald Schwollen – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 6:1 (4:1). "Wir sind noch in der Findungsphase, und es unterlaufen uns einfach zu viele Abspielfehler", erklärte TSV-Trainer Bernd Koch die zwar verdiente, aber insgesamt etwas zu hoch ausgefallene Niederlage. Insbesondere nach der Pause kam zu wenig von den Gästen, und so blieb es bei dem einen Tor, das Luca Czarnecki in der ersten Hälfte erzielt hatte.

FC Meisenheim II – JSG Waldböckelheim/Winterbach 4:2 (2:0). "Diesmal haben wir nicht nur in spielerischer Hinsicht überzeugt. Gegen die JSG mussten wir auch kämpfen", lobte FCM-Trainer Hans-Peter Köhler. Sein Gegenüber Stefan Fischer hatte drei Stammspieler zu ersetzen, was die Mannschaft nicht auffangen konnte. "Wir haben die erste Hälfte verschlafen und uns nach der Pause herangekämpft", resümierte er und hofft auf einen Lerneffekt. Es trafen für die Glanstädter Fabian Bobbel, Nils Michel und Matthias-Jan Filla (2) sowie für die Gäste Johannes Ghukasian und Niklas Fischer.

TuS Monzingen – SC Birkenfeld 7:0 (3:0). Trotz der Hitze sahen die Zuschauer ein gutes Spiel, in dem die Hausherren Ball und Gegner laufen ließen. Der SC kam zu keiner einzigen Torchance. "Endlich mal wieder zu null gespielt", freute sich Monzingens Übungsleiter Manuel Blatz. Dorian Glaser (4), Tim Müller, Harun Yalic und Anthony Delgado trugen sich in die Torschützenliste ein. Helmut Zillmann