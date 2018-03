Turniere in Bad Kreuznach und Winterbach

Kein Teaser vorhanden

Alle auf den Ball: Am Pfingst-Wochenende jagt der Fußball-Nachwuchs wieder dem runden Leder hinterher. Im Bad Kreuznacher Salinental und in Winterbach stehen Turniere auf dem Programm.

Foto: Klaus Castor

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", sagt Eric Braun, bei dem die Fäden des Nahetal-Turniers des FSV Bad Kreuznach zusammenlaufen. Wie so oft in den vergangenen Jahren kam es zu kurzfristigen Absagen, sodass die Spielpläne nahezu täglich verändert werden mussten. "Schade, dass manche jetzt erst merken, dass sie nicht kommen können. Da müssen wir halt jonglieren", sagt Braun, den so etwas dank seiner langjährigen Erfahrung aber nicht mehr aus der Bahn werfen kann.

Nicht aufrechterhalten ließ sich das B-Juniorinnen-Turnier am Freitag. Lediglich drei Meldungen lagen schlussendlich vor. Deshalb beginnt das Nahetal-Turnier in diesem Jahr auch erst am heutigen Samstag. Die F- und B-Junioren machen den Anfang, der Sonntag gehört den D- und A-Junioren. Am Montag laufen C- und E-Junioren auf. Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt. Braun: "Besonders freuen wir uns natürlich, dass unsere Stammgäste wieder dabei sind, beispielsweise der TSF Bracht oder der FC Bierstadt." Internationales Flair erhält das Turnier durch die B-Junioren aus dem Schweizer Städtchen Bassersdorf. Hinzu kommen ambitionierte Teams aus der Region. So ist die Spvgg Ingelheim in nahezu allen Altersklassen vertreten. Auch Hassia Bingen gibt seine Visitenkarte ab. Nicht zu vergessen die Teams des gastgebenden FSV. Die B-Junioren etwa spielten in der Bezirksklasse eine tolle Runde. Das Rahmenprogramm hält sich in diesem Jahr in Grenzen. "Ich habe den Fokus stärker auf den sportlichen Ablauf gelegt. Der muss in diesem Jahr passen", sagt Braun.

Ein paar Kilometer weiter Richtung Soonwald stellt der SV Winterbach seit Jahren ein viel beachtetes Turnier mit einem ganz eigenen Charme auf die Beine. Jugendleiter Hartwig Wolf freut sich über eine rege Beteiligung der Vereine aus der Umgebung. Die G-Junioren geben am Sonntag (13 Uhr) den Startschuss, ab 16 Uhr folgen die D-Junioren. Mit 14 Teams stellen die F-Junioren am Montag (9 Uhr) die größte Konkurrenz. Den Abschluss bilden die E-Junioren ab 14 Uhr. Wolf legt Wert darauf, "dass die kompletten Startgelder in Form von Pokalen, Bällen, Medaillen und Süßigkeiten an die Teilnehmer weitergegeben werden". olp