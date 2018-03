Remis und Niederlage für die SG Eintracht

Kein Teaser vorhanden

SVW Mainz – SG Eintracht Bad Kreuznach, B-Jugend 5:1 (3:0). Gegen die Landeshauptstädter kassierte die Eintracht eine deutliche Abfuhr. Schon vor der Pause hatte der SVW durch drei Tore für klare Verhältnisse gesorgt (19., 35., 39.). In Hälfte zwei schraubten die Mainzer das Ergebnis noch weiter nach oben (63., 65.), ehe Artur Gontscharow immerhin den Ehrentreffer erzielte (71.).

SG Blaubach – SG Eintracht Bad Kreuznach, C-Jugend 4:4 (2:0). Nach dem Pausenrückstand drehten Ismet Senel, Eren Güler und Christian Bernhardt per Foulelfmeter die Partie zugunsten der SGE. Nun waren die Blaubacher wieder am Zug und gingen mit 4:3 in Führung. Kurz vor Schluss rette Pablo Emilio Schmidt den Bad Kreuznachern das Unentschieden. "Aufgrund unserer Leistungssteigerung in Hälfte zwei geht das Ergebnis in Ordnung", resümierte Eintracht-Coach Wolfgang Lautenbach.

FC Meisenheim – SC Hauenstein, C-Jugend 2:0 (2:0). Zu Beginn hatten die Glanstädter einige Probleme und ließen dem SC viele Freiräume. "Da hätten die Hauensteiner in Führung gehen können oder gar müssen. Sie hatten einige große Chancen", so FCM-Übungsleiter Dieter Müller. Mit der Führung durch Jannick Hill (29.) traten die Meisenheimer sicherer auf. Durch einen Strafstoß besorgte Max Merlin Herbort in der 35. Minute den Endstand.

SC Kirn-Sulzbach – TSV Schott Mainz, B-Juniorinnen 2:3 (0:1). Da zum wiederholten Male kein Schiedsrichter erschien, leitete ein Funktionär der Gäste die Partie und übersah zwei klare Abseitsstellungen, aus denen zwei Treffer des TSV resultierten. "Eigentlich wäre ein Unentschieden verdient gewesen", sagte SCK-Trainer Peter Bahr. Fiona Becker und Svenja Hübner markierten die Treffer für seine Mannschaft. le