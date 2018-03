Lukas trifft nach acht Sekunden

Kein Teaser vorhanden

TuS Breitenthal/Oberhosenbach – VfR Kirn 2:4 (1:2). Schon nach acht Sekunden netzte Lukas Gerhardt zur 1:0-Führung. Dennoch wurde es in der Folge schwierig für den Gast. Erst nachdem Trainer Rüdiger Hahn umgestellt hatte, kam Ruhe ins VfR-Spiel. Jonas Heiser markierte die Führung. "In der zweiten Hälfte haben wir Konter gefahren und verdient gewonnen", sagte Hahn. Efecan Aliakar und Daniel Soine erhöhten.

VfL Rüdesheim – SC Birkenfeld 0:7 (0:4). "Wir haben ohne drei gespielt und hatten so keine Chance", resümierte der Rüdesheimer Trainer Marc Emrich. In Nico Thonig und Maximilian Emrich waren die Hausherren ihrer stärksten Offensivkräfte beraubt und über die gesamte Spieldauer hoffnungslos unterlegen.

JSG Roxheim/Hargesheim – SC Idar-Oberstein 1:4 (1:0). "Wir haben gegen einen der Titelfavoriten prima gespielt. Es ist eine klare Leistungssteigerung erkennbar", war das JSG-Trainergespann Rolf Kühner und Dirk Wolf trotz der Niederlage zufrieden. In den letzten 15 Minuten baute die Mannschaft kräftemäßig ab. Die Pausenführung resultierte aus einem Eigentor der Gäste.

FC Meisenheim II – VfL Weierbach 2:4 (0:1). "Unser durchweg jüngerer B-Junioren-Jahrgang war dem VfL körperlich unterlegen. Es fehlt zudem die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Gehäuse", erläuterte FCM-Coach Patrick Jungblut die Heimniederlage. Für die Glanstädter trafen Marius Heimann und Lars Römer.

TuS Winzenheim – SC Birkenfeld 1:4 (0:1). "Eine unnötige Niederlage. Wir konnten mithalten und sind durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten", ärgerte sich Winzenheims Trainer Andreas Paulus, der in der zweiten Hälfte auf Offensive setzte. Der SC nutzte das zu Kontern und gewann am Ende deutlich. Maximilian Knauf machte den Ehrentreffer.

TuS Monzingen – TuS Breitenthal/Oberhosenbach 3:2 (2:1). "Wir haben es uns selbst schwer gemacht", kritisierte der Monzinger Trainer Torben Scherer seine Elf, die trotz spielerischer Dominanz über die gesamte Spieldauer am Ende nur knapp gewann. Auf seine Offensive kann er sich aber verlassen. Joshua Steffen, Philipp Schlich und Daniel Reidenbach netzten. "Die wissen, wo das Tor steht", so Scherer. hz