Gravierender Schwund an Teams

Mach's gut: Berthold Schick, der Vorsitzende des Kreisjugendausschuss, verabschiedet F-Junioren-Spielleiterin Regina Andres.

Foto: Torsten Sulzbach

Die Spielleitung der F-Junioren übernimmt Jürgen Marx, der auch den Frauen- und Mädchenbereich im Kreis leitet. Der organisierte Fußball bei den Kleinsten wird zudem auf neue Füße gestellt. Die G-Junioren spielen in der neuen Saison ausschließlich nach den Regeln der sogenannten Fairplay-Liga. Deren Grundsätze hatte Schick den Vereinen auf einer Informationsveranstaltung in Weinsheim dargelegt. Die wichtigsten Neuerungen: Es wird auf Schiedsrichter verzichtet, die Kinder regeln alles auf dem Spielfeld selbst, zeigen zum Beispiel an, wenn sie ein Foul begangen oder Hand gespielt haben. Zudem werden die Eltern und Betreuer mehr oder weniger von den Spielen ausgeschlossen. Sie dürfen nicht mehr direkt am Spielfeld stehen, sondern werden hinter einer Linie platziert, die mindestens 15 Meter vom Spielfeld entfernt aufgemalt wird. Damit soll verhindert werden, dass Eltern und Betreuer vehement von außen auf das Spiel einwirken. Lediglich für zwei Trainer gilt eine Ausnahme. Sie dürfen sich in einer Coaching-Zone aufhalten. Das gilt in Zukunft auch für alle F-Junioren-Klassen. 14 Teams haben sich zudem dafür entschieden, auch auf Schiedsrichter zu verzichten. Der Rest spielt weiter mit Referees.

Eine positive Entwicklung, wie Schick findet. Sorgen bereiten dem Kreisjugendwart dagegen die Mannschaftsmeldungen. "Erstmals werden wir unter 200 Teams bleiben, zumal es schon einige kurzfristige Abmeldungen gab", berichtet Schick. Er spricht sogar von einem "gravierenden Schwund an Mannschaften" und ergänzt: "Wir sind da nicht mehr so gut aufgestellt wie früher." Olaf Paare