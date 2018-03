Gräfenbachcup: Nachwuchs übt für die Wüsten-WM

Kein Teaser vorhanden

Sonnenschutz geht bei den Kleinsten vor: Die G-Junioren des TSV Hargesheim trafen auf die Vertretung von Wormatia Worms. Dieser kleine Kicker beweist trotz Mütze den Überblick.

Foto: Klaus Castor

Die Verantwortlichen um Schneider taten ihrerseits alles, um den kleinen Kickern den Aufenthalt so angenehm und kühl wie möglich zu gestalten. "Wir haben sehr viele Zelte aufgebaut", sagte Schneider. Außerdem stellten die Hargesheimer allen Mannschaften unbegrenzt Mineralwasser zur Verfügung. Besonders beliebt waren die Rasensprenger am Spielfeldrand. Sie waren für die Spieler nach den Partien erste Anlaufstationen. Bei den G-, F- und E-Junioren ging es in diesen Spielen aber nicht um Punkte. Fair Play und Spaß am Sport sollten im Vordergrund stehen. "Wir spielen in diesen Klassen seit Jahren keinen Sieger aus", sagte Schneider. "Das hat sich bewährt." Trotzdem bekam jeder Spieler ein kleines Präsent, bestehend aus Süßigkeiten und einem Minipokal.

Einige Absagen wegen der hohen Temperaturen waren für die Hargesheimer kein Problem. "Ich bin keinem böse", sagte Schneider. "Gesundheit geht vor." In der Konkurrenz der D-Junioren waren deshalb nur fünf Mannschaften am Start. Die beste kam aus Waldalgesheim. Die Abordnung des SV Alemannia sammelte in der Punktrunde die meisten Zähler. Zweiter wurde der VfL Rüdesheim. Platz drei belegten die Gastgeber. Die Rüdesheimer Frauen hatten in ihrem Turnier ebenfalls einen zweiten Rang gefeiert. Erster wurde die Mannschaft des SV BW Münster-Sarmsheim. Trotz der Hitze gab es übrigens keine Zusammenbrüche. "Auch Wespenattacken gab es keine", sagte Schneider. Nur der ein oder andere Sonnenbrand ließ sich nicht verhindern. 2022 also bitte die Sonnencreme einpacken.

Von unserem Mitarbeiter

Carsten Zillmann