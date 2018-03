Gastgeber TSV erhält viele Komplimente

Kein Teaser vorhanden

Auch mit einem langen Bein lässt sich der Spieler der FG Mutterstadt nicht vom Ball trennen. Die B-Junioren der SG Weinsheim (weiße Trikots) geben beim TSV-Turnier alles, unterliegen aber viermal, gegen die FG 3:4.

Foto: Manfred Greber

So ganz Neuland betraten Jürgen Graffe, der Vorsitzende des TSV, und sein Stellvertreter und Turnierleiter Udo Sommer nicht. Vor zwei Jahren hatten sie an gleicher Stelle bereits ein ähnliches Turnier ausgerichtet – damals noch für die SG Eintracht Bad Kreuznach. Graffe und Sommer gehören dem Traditionsverein längst nicht mehr an, setzen ihre Vorstellungen von attraktivem Jugendfußball nun unter dem Dach des TSV um. Sommer erläuterte: "Damals hatten wir mehr Vorlaufzeit, die hat uns dieses Mal etwas gefehlt. Für das erste Mal sind wir aber sehr zufrieden." Das durften sie auch sein: Allein das Gastspiel des B-Junioren-Bundesligisten Bonner SV war einen Besuch im Moebus-Stadion wert. Die starken Nachwuchskicker wirbelten und markierten sehenswerte Treffer. "In dieser Altersklasse gibt es nicht viele Turniere auf diesem Niveau. Deshalb fahren die Vereine auch gerne 150 Kilometer und mehr", erklärte Sommer. Auch die Turnierstruktur lockte die Teams an: Es wurde in zwei Leistungsgruppen gespielt. Preise für die Gruppensieger gab es nicht. Zudem waren die Partien mit 40 Minuten Spielzeit recht lang. "Das ist für die Trainer, die sich mit ihren Teams in der Vorbereitung befinden, optimal. Sie können ohne den Druck, jedes Spiel gewinnen zu müssen, Spieler und taktische Varianten ausprobieren. Und das über einen durchaus angenehmen Zeitraum von 40 Minuten. Deshalb ist das Feedback der Trainer auch positiv. Und das ist uns wichtig. Für sie machen wir unser Turnier", erklärt Sommer. Bundesligist Bonner SC musste nach drei Siegen am Ende sogar eine Niederlage einstecken. Das Team unterlag dem dem SV Wehen mit 0:2. Die Wiesbadener siegten viermal, blieben sogar ohne Gegentor.

Auch dem einzigen Kreisteam, der SG Weinsheim, hat es beim TSV gut gefallen. "Wir fühlen uns sehr wohl. Ein erstklassiges Turnier, weil sich unsere Jungs auch mal Top-Teams ihrer Altersklasse anschauen können", lobte der Weinsheimer Trainer Patrick Dhonau. Die SG ist in die Bezirksliga aufgestiegen. Beim TSV-Turnier kassierte sie vier Niederlagen, unterlag aber dreimal nur mit einem Tor Unterschied. "Da war jeweils etwas drin für uns", erklärte Dhonau. Einige Weinsheimer Buben fuchste allerdings, von einem Mädel nass gemacht worden zu sein. Chiarra Loos gehört allerdings auch dem Nationalkader an. Im Moebus-Stadion zeigte sie im Trikot des TSV Schott Mainz, der in der Gruppe B die Nase vorn hatte, warum: Mit Schnelligkeit und feinen Tricks versetzte sie so manchen Gegenspieler. Auch dieses Gastspiel zeigt die Klasse des TSV-Turniers. Von unserem Redakteur Olaf Paare