Soonwälderinnen schauen beim Saisonstart zu

So sieht der Kader des Frauenfußball-Rheinlandligisten SG Soonwald in der Saison 2012/13 aus: (stehend, hintere Reihe, von links) Sarah Gewehr, Michelle Wächter, Linda Klenner, Carolin Pulcher, Luisa Brennig, Diana Kühnreich sowie (stehend, mittlere Reihe, von links) Jana Hartmann, Lena Kliebe, Fabienne Glaser, Melanie Beilz, Trainer Jan Wächter, Dorothea Diop, Melanie Michael und (sitzende, von links) Doreen Engers, Aylin Kaya, Tamara Müller, Anna Sauer, Luisa Roth, Julia Kemmer. Es fehlen Swetlana Reising, Anna Wilhelmi, Sina Backes und Hamide Aygün. Foto: privaqt

Soonwalds Trainer Jan Wächter ist ganz froh über den späteren Start: "Dann haben wir noch eine Woche mehr Zeit, um Dinge zu testen. Außerdem können wir unseren ersten Gegner beobachten." Das wird am kommenden Sonntag (16.45 Uhr) im Simmerner Hunsrückstadion übrigens der TuS Reil sein.

Dann peilt Wächter natürlich einen Sieg an. Insgesamt erwartet der Trainer, der auch die Soonwälder A-Klasse-Männer coacht, eine erfolgreiche Saison seiner Mädels: "Unser Ziel ist Platz drei bis fünf. In der Liga ist aber alles möglich." In der Vorsaison belegte der damalige Aufsteiger einen ausgezeichneten Tabellenplatz drei.

Ist sogar der Aufstieg in die Regionalliga möglich? Das dürfte schwer werden, denn Soonwald muss fortan auf seine Torjägerin verzichten: Michaela Blatt hat aus privaten und beruflichen Gründen aufgehört. Auch Sandra Bodenbach, die nun Spielertrainerin beim TSV Emmelshausen ist, hat die SGS verlassen. "Wir bekommen aber alle Abgänge gut ersetzt", glaubt Wächter, der vor allem auf Melanie Beilz große Stücke hält: "Man merkt, dass sie beim TuS Issel in der Regionalliga gespielt hat, sie ist schon jetzt ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Teams. Aber auch die anderen jungen Mädels bringen viel Qualität mit." Wächter glaubt, dass sich das Gesicht seiner Elf gegenüber der Vorsaison stark verändern wird: "Wenn alle fit sind, könnte die Startelf zur Hälfte aus Neuzugängen bestehen."

Auf zwei neue Spielerinnen muss Wächter dagegen jetzt schon verzichten: Sina Backes fällt wegen Rückenprobleme aus, auch für Dorothea Diop ist das Jahr wegen eines Kreuzbandrisses gelaufen. Stürmerin Hamide Aygün steht derzeit aus privaten Gründen nicht im Kader. "Ich hoffe aber, dass sie bald wieder dabei sein kann", sagt Wächter, der momentan mit 19 Spielerinnen plant.

Die Vorbereitung verlief ordentlich, auch wenn sich der Coach eine bessere Beteiligung gewünscht hätte. Das erste Pflichtspiel haben die Soonwälderinnen bereits bestritten – und zwar im Rheinlandpokal. Beim Bezirksligisten Maifelder SV gewann die SGS klar mit 3:0. "Das hat mir schon gut gefallen", lobt Wächter. bon