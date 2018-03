SC Sand gelingt im Finale eine Revanche

Kein Teaser vorhanden

Unter den strengen Augen von Schiedsrichter Patrick Abrante-Perez (Hargesheim) zieht eine Spielerin von Eintracht Frankfurt ab. Das blockende Bein der Akteurin des TSV Schott Mainz kommt zu spät.

Foto: Manfred Greber

Kadisch ist der Kopf des Turniers. Der ehemalige Trainer der TSV-Frauen hatte die Idee und stellte dank seiner Kontakte auch das überaus attraktive Teilnehmerfeld zusammen. "Solch ein Turnier gab es bisher noch nicht. So etwas wollte keiner machen. Also haben wir es mal probiert. Für dieses Wagnis sind wir belächelt worden, aber es hat sich gelohnt", erläuterte Kadisch. Bei der Umsetzung konnte er sich auf die Unterstützung des TSV verlassen. Die ehemalige Jugendleiterin Ingrid Kiefer verbrachte den Sonntag beispielsweise hinter dem Grill. "Ein Geschenk für Bernd", erläuterte sie. Und auch andere Vereinsverantwortliche packten an. "Der Aufwand ist natürlich nicht mit dem Gastspiel des Bundesliga-Teams des FSV Mainz zu vergleichen, aber trotzdem haben wir einiges auf die Beine gestellt", sagte Andreas Lend, der Schatzmeister des TSV. Auch die Kooperation mit RWE erwies sich als positiv. "Nur so konnten wir das Preisgeld von 400 Euro für den Sieger ausloben", erklärte der Finanzfachmann. Und die Zusammenarbeit ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Vertrag läuft über zwei Jahre, das Turnier wird es im nächsten Jahr also auf jeden Fall wieder geben. "Wir wollen den Cup etablieren", bekräftigte Kadisch.

Zurück zum Sportlichen: Verbandsliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz wies nach, warum ihm viele Experten zutrauen, den Durchmarsch zu schaffen. Das Team bezwang in der Vorrunde nicht nur den Zweitligisten aus Sand, sondern in Eintracht Frankfurt auch einen Regionalligisten. Dieser Klasse gehört auch die TuS Wörrstadt an, die der TSV im Halbfinale dank zweier schneller Treffer ausschaltete. Auf dem Nebenplatz bezwang der SC Sand die U23 des FFC Frankfurt. Unübersehbar: Der Kopf des Zweitligisten war die Bad Kreuznacherin Ann-Christin Angel. Mit der Nummer zehn auf dem Rücken führte sie Regie und war an den maßgeblichen Aktionen beteiligt. Vor dem wichtigen 1:0 wurde sie gefoult, beim anschließenden Freistoß sperrte sie die Torschützin im Getümmel frei. Auch im Finale profitierte der SC Sand bei der Revanche gegen die Schott-Frauen von der Routine der ehemaligen Jugendnationalspielerin, auch wenn ihr der Coach eine längere Verschnaufpause auf der Bank gönnte.

Eine andere Bad Kreuznacherin konnte zu ihrem eigenen Bedauern nicht auflaufen. Xueer Chens Team, die U17 des FFC Frankfurt, sagte kurzfristig ab. Genauso wie der TuS Ahrbach. Dadurch musste der Spielplan umgestellt werden, und das sorgte für ein wenig Unmut bei den Teilnehmerinnen. Einige Teams mussten häufiger auf den ungeliebten Kunstrasen als andere. Eine ausgewogene Einteilung war im ersten Plan eingearbeitet, musste nach den Absagen aber über den Haufen geworden werden. Das war aber auch schon das einzige Haar, das die Gäste im Frauenfußball-Leckerbissen des TSV finden konnten.

Von unserem Redakteur Olaf Paare