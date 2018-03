Marie Pyko: WM-Sieg wäre ein Traum

Kein Teaser vorhanden

Augen zu und vom WM-Titel träumen: Marie Pyko (links) spielt mit der deutschen U 20-Nationalmannschaft ab dem 19. August in Japan um den WM-Titel. Die 19-Jährige tritt mit ihrem Team in der Vorrunde gegen China, Ghana und die USA an.

Foto: Gausmann

Frau Pyko, am 8. August wurden Sie 19 Jahre jung. Am 8. September steht das Finale bei der U20-WM an. Gibt es dann wieder Grund zu feiern?

Es würde ein großer Traum in Erfüllung gehen, wenn es am Ende wieder einen Grund zu feiern gäbe. Jede einzelne, die nun im Kader der U 20 steht, hat Monate lang hart trainiert und daraufhin gearbeitet. Ich bin mir sicher, dass mit diesem Team einiges möglich ist.

Wer könnte die Feier verderben? Gastgeber Japan? Die USA, die gerade Olympiasieger geworden sind?

Jedes Team, das sich für die WM qualifiziert hat, muss Qualität in der Mannschaft haben, denn sonst wäre man gar nicht erst so weit gekommen. Daher darf keine Nation unterschätzt werden. Zu den Favoriten gehören sicherlich Japan und auch die USA. In solchen Spielen entscheiden Kleinigkeiten in der Abstimmung darüber, wer am Ende als Sieger vom Platz geht.

Am 19. August steht in Hiroshima das erste Gruppenspiel gegen China an, danach am 23. August ebenfalls in Hiroshima geht es am gegen Ghana, bevor am 27. August in Miyagi der Klassiker gegen die USA folgt. Was ist in der Gruppe drin?

Die Gruppe ist ganz sicher keine einfache. Ghana ist nicht zu unterschätzen und auch China ist immer gut aufgestellt. Da bedarf es 90 Minuten voller Konzentration. Der Klassiker gegen die USA wird ein erster Prüfstein und ein Messen mit einer der besten Nationen der Welt im Frauenfußball sein. Wobei ganz sicher keiner dem anderen die drei Punkte schenken wird.

Werden Sie beim Auftakt in der Startelf stehen oder auf der Bank sitzen?

Ich werde voraussichtlich zunächst einmal auf der Bank sitzen, bin aber optimistisch, dass ich meine Chance bekommen werde.

Zwei weitere Neuenahrerinnen sind dabei. Was erwarten Sie von ihnen?

Leonie Maier ist eine feste Größe in der U 20 und hat bereits eine Einladung von der A-Nationalmannschaft erhalten. Sie wird ganz klar eine Führungsrolle übernehmen. Auch Nicole Rolser ist nach ihrem Kreuzbandriss wieder topfit und wird sicher für viel Unruhe im gegnerischen Strafraum sorgen.

Die Spielmacherin der U20 ist Ramona Petzelberger, die vom SC nun zu Bayer 04 Leverkusen wechselte? Wie traurig macht Sie das, schließlich sind sie gute Freundinnen?

Ramona und ich haben lange Zeit in Bad Neuenahr gemeinsam in einer WG gewohnt und sind in dieser Zeit natürlich sehr zusammen gewachsen. Klar macht es mich dann traurig, dass sie den Verein nun verlassen hat, aber wichtig ist die sportliche Weiterentwicklung und daher stehe ich auch bei jeder ihrer Entscheidungen voll hinter ihr. Außerdem ist Leverkusen ja gar nicht so weit von Bad Neuenahr entfernt. Sich mal auf einen Kaffee zu treffen, sollte kein Problem sein.

Deutschland gewann 2010 im eigenen Land die WM. Im Kader standen Spielerinnen wie Kim Kulig oder Alexandra Popp, die zu festen Größen in der A-Nationalmannschaft wurden. Ist das auch für Sie denkbar oder zu weit weg?

Es ist beziehungsweise es sollte das Ziel einer jeder U 20- oder Jugendnationalspielerin sein, später einmal im Trikot der A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Auch ich habe dieses Ziel fest im Kopf und werde darauf hinarbeiten. Wichtig ist jedoch erst einmal, eine gute Saison im Verein zu spielen, um sich so weiter zu empfehlen.

Diese Saison beginnt für den SC am 1. September. Hoffentlich ohne Marie Pyko, oder?

Das ist richtig. Am 1. September beginnt für uns die Saison. Ich hoffe aber sehr, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder zurück in Deutschland bin, da das WM-Finale einen Woche stattfinden wird. Selbstverständlich ist der Saisonauftakt auch immer etwas besonderes, aber einem WM-Titel so nahe zu sein, das erlebt man nicht oft in seiner Fußballkarriere.

Das Gespräch führte Mirko Bernd