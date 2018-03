Frauen-Turnier in Langenlonsheim hat Kracher zu bieten

Kein Teaser vorhanden

In der alten Heimat am Ball: Ann-Christin Angel spielt mit dem SC Sand beim Turnier des TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Foto: privat

In zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams rollt am Sonntag der Ball. Aus der Region darf der TSV den ambitionierten Verbandsliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz, den TuS Wörrstadt und Wormatia Worms begrüßen. Als Zweitligisten heißt der TSV die Zweite des 1. FFC Frankfurt sowie Aufsteiger SC Sand willkommen, für den in Ann-Christin Angel sogar eine gebürtige Bad Kreuznacherin am Ball ist. Ein Kracher sind auch die B-Juniorinnen des 1. FFC Frankfurt als frisch gebackener Bundesligist. Auch in diesem mit etlichen Jugendnationalspielerinnen bestückten Team findet sich in Xueer Chen eine Bad Kreuznacherin, die sogar einmal Schützling von Bernd Kadisch, dem Turnierorganisator und ehemaligen Trainer der Langenlonsheimer Frauen, war.

Neben dem TuS Wörrstadt sind im SV Furpach und Eintracht Frankfurt weitere Regionalligisten am Start. Das Turnier komplettiert die SG Soonwald/Simmern.

Gespielt wird auf beiden Plätzen des TSV-Sportgeländes. Das Turnier beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. "Ein solches Turnier bietet beste Werbung für den Frauenfußball", ist sich Organisator Kadisch sicher. Der TSV Langenlonsheim/Laubenheim wird wie gewohnt für ein optimales Umfeld und beste Bedingungen sorgen.