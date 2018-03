SG Wildenburg/Hottenbach II siegt hochverdient 7:0

Kein Teaser vorhanden

Das Gastspiel der SG Martinstein/Weitersborn II beim SV Oberhausen II wurde von der SG wegen Spielermangel abgesagt. Allerdings gibt es keine Wertung zu Gunsten der Gastgeber. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

SG Wildenburg/Hottenbach II – Bollenbacher SV II 7:0 (2:0). Jens Gebert (2), David Nees (2), Marc-Philip Haffa, Michael Gerhard (FE) und Sven Dahlheimer netzten. Die Gäste wehrten sich nur in den ersten 45 Minuten. Am Ende war der Sieg der Gastgeber auch in der Höhe verdient.

SG Idarwald II – SC Birkenfeld III 6:0 (1:0). Der SCB war bis zum 2:0 engagiert, danach ging es nur noch Richtung Gäste-Tor. Marc Ströher (28.), Daniel Drosse (46., 82., 88.), Klaus Schäfer (58.) und Uwe Axmann (72.) sorgten für das halbe Dutzend.

SG Rötsweiler II – TuS Oberbrombach II 4:1 (0:0). Marko Krause (72.) traf für den Gast, bei dem Timo Handler GR/37.) vom Platz flog. Für den Sieger netzten Moritz Mayer (48.), Uwe Audri (55./FE, 80.) und Timo Kappler (90.).

TuS Becherbach II – Spvgg Hochstetten II 4:0 (2:0). Adrian Graf (2), Johannes Gerhardt und Thorsten Klein trugen sich auf Seiten der hoch überlegenen Sieger in die Torschützenliste ein. stg