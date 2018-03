Monzinger und Feilbingerter gewinnen zweistellig

Kein Teaser vorhanden

Die Roxheimer (grüne Trikots) waren nicht nur in dieser Szene vor ihren Gegenspielern von der SG Wallhausen/ Dalberg/Argenschwang am Ball. Der Bezirksklassen-Klub siegte in Dalberg mit 8:0.

Foto: Michael Ottenbreit

SV Oberhausen – Spvgg Teufelsfels 1:2 (1:0). Geduld musste die Spielvereinigung aufbringen, ehe der Erfolg über den Kreisligisten perfekt war. Die Gastgeber gingen in der 20. Minute durch ein Freistoßtor von Ricardo Ridder in Führung. Flamur Qareti gelang in Minute 48 der Ausgleich. Sein Trainerkollege Alexander Saliski (81.) erzielte das Siegtor mit einem direkt verwandelten Freistoß. Vorausgegangen war ein Foul eines Oberhauseners, der vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. "Wir haben noch mehrere hochprozentige Chancen versemmelt", berichtete Kurt Fey, der dem Präsidium der Spielvereinigung angehört.

SG Braunweiler/Sommerloch – FC Ebernburg 3:1 (1:1). Die bessere Chancenverwertung gab den Ausschlag. Die SG nutzte ihre Möglichkeiten konsequent, während die Bavaren mehrfach vergaben. So hatte der Gast eine gute Möglichkeit zum 2:1, verpasste aber die Führung. Im Gegenzug traf Marius Haßlinger für die SG. Markus Freudenberger machte alles klar. Das 1:0 durch den Braunweilerer Daniel Bartsch hatte Mustafa Akmese für die Bavaren egalisiert.

SG Wallhausen/Dalberg/Argenschwang – TuS Roxheim 0:8 (0:7). Staubige Angelegenheit auf dem Hartplatz in Dalberg. Die Roxheimer stellten die Weichen dabei früh auf Sieg. Bereits zur Pause stand es 7:0. In der fairen Partie trafen für die Gäste Ekrem Emirosmanoglu (5), Fabio Caricato (2) und Nico Richter.

TuS Hackenheim – TSV Hargesheim 4:1 (2:1). Die Hargesheimer Führung durch Jonathan Gockel (28.) konnten die Hackenheimer schnell beantworten. Fünf Minuten später glich Jan Sottong bereits zum 1:1 aus. Johannes Menger (37.) legte das 2:1 nach – eine verdiente Pausenführung. Nach dem Wechsel drückten die Hargesheimer mächtig auf den Ausgleich. Ein toller 25-Meter-Schuss von Niklas Karsch (72.) in den Winkel entschied die Partie schließlich. Christoph Wilhelm markierte den Endstand (81.).

SV Türkgücü Ippesheim – TSG Planig n.V. 1:4 (1:1, 1:0). In der Verlängerung ließ die Konzentration der Ippesheimer merklich nach. Die Planiger münzten nun ihre größeren Spielanteile in Tore um. Stephen Sotelo hatte die Hausherren in Führung gebracht, Mario Hill, der auch den Schlusspunkt setzte, glich aus. Dazwischen waren Dandy Mikona und David Balzer erfolgreich gewesen.

TuS Monzingen – FSV Rehborn 10:0 (3:0). Da kam einiges zusammen für die Rehborner Fußballer. Zum einen hatten sie einige Testspiele, eines am Vorabend, in den Knochen, zum anderen sah der FSV-Torwart in der ersten Hälfte die Rote Karte. Heraus kam ein klarer Erfolg der Monzinger. Sascha Hamann und Adam Uchekowski teilten sich bei den Gastgebern die Torausbeute und trafen jeweils fünfmal ins Schwarze.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg – VfL Sponheim n.V. 3:4 (2:2, 1:1). Als die beiden Fürfelder Christian Bornschein und Christoph Klingenschmitt mit Gelb-Roten-Karten den Platz verlassen mussten, war der Weg frei für die Sponheimer. "Wir haben die Unterzahl sehr gut ausgenutzt", erkannte VfL-Spieler Oliver Kurz. David Dehmer brachte die Sponheimer in der regulären Spielzeit zweimal in Führung. Beim zweiten Tor wurde sein Einwurf von einem Fürfelder ins Tor abgefälscht. Frederik Haufe und Christoph Klingenschmitt konnten jeweils ausgleichen. Marcel Schmitt und Michael Kossig stellten in der Verlängerung die Weichen auf Sieg für die Sponheimer. Brian Jackson machte es noch einmal spannend.

SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth – SV Feilbingert 0:10 (0:6). Die Gäste deckten einen Klassenunterschied auf, waren das klar dominierende Team und gingen schon nach fünf Minuten durch ein Tor von Christopher Bernabè in Führung. Der SV-Spielertrainer steuerte einen weiteren Treffer zum Kantersieg bei. Zudem trugen sich Ralf Guckeisen (3), Björn Gillmann (2), Philipp Seiß (1), Heiko Simon (1) und Manuel Beck (1) in die Feilbingerter Torschützenliste ein.

Von Tina Paare und Olaf Paare