Joker Andy Müller sichert Brückens Sieg gegen Wildenburg

Jubel über den ersten Sieg in der Saison. Jens Rödel und Julian Deutsch feiern sich gegenseitig beim 3:1 ihrer Spvgg Nahbollenbach gegen den TuS Kirschweiler.

Foto: Manfred Greber

TuS Mörschied II – SG Rötsweiler-Nockenthal 2:1 (2:1). Der Aufsteiger freute sich über den ersten Dreier in der neuen Klasse, den Patrick Busch (19.) mit sehenswertem 25-Meter-Freistoß und Karsten Fuchs (39.) mit schönem Heber über den Torwart sicherstellten. Andreas Cullmann (22.) hatte das 1:1 besorgt. Nach der Pause lief auf beiden Seiten nichts mehr zusammen.

TuS Hoppstädten II – TSG Idar-Oberstein 6:1 (2:1). Im ersten Abschnitt war die Partie ausgeglichen. Dennis Sinnwell (8.) brachte Hoppstädten in Front, Christoph Werner (35.) egalisierte. Während die Gäste noch jubelten, schlug Heiko Weber (36.) zum ersten Mal zu und bescherte dem TuS eine 2:1-Pausenführung. Nach Wiederanpfiff versuchte die TSG das Spiel zu machen, doch die Gastgeber standen defensiv gut und konterten durch Webers zweiten Streich (65.) und Marcel Hoferichter (78.) zur Vorentscheidung. Die Treffer durch Hoferichter (82.) und René Schmidt (86.) gegen bereits geschlagene Gäste, hatten nur noch statistischen Wert.

VfL Weierbach – Spvgg Fischbach 4:0 (2:0). Die Gäste kämpften gut, aber der VfL war nie in Gefahr. Weierbach erspielte und nutzte seine Chancen souverän. Am Ende stand ein eindeutiger Sieg ohne Glanz. Tore: Sven Mensah (3.), Stanislav Gonscharik (29.) und Mathias Düwel (61., 81.).

Spvgg Nahbollenbach – TuS Kirschweiler 3:1 (1:0). Nahbollenbachs Trainer Martin Fey freute sich über das Ende einer Serie: "Das war der erste Auftaktsieg seit ich hier Trainer bin." Die Gastgeber waren bei Standards bärenstark. Besonders die Variante Kopfball nach Ecke stach gleich zweimal. Daniel Dalheimer (15.) erzielte auf diese Weise das 1:0, sein Mannschaftskollege Julian Deutsch (51.) kopierte das erfolgreiche Rezept zum 2:1. Zwischenzeitlich hatte der unglücklich angeschossene Kai Müller (47.) per Eigentor das 1:1 erzielt. Jens Rödel (90.+3) sorgte für den Endstand. Beide Teams spielten offensiv, es gab viele Torchancen, die Mehrzahl sogar für den Gast, der noch zwei Alutreffer vorzuweisen hatte. Großen Anteil am Nahbollenbacher Erfolg hatte Keeper Christian Dreßen, der normal im Kasten der 2. Mannschaft steht, dieses Mal jedoch Urlauber Fabian Mayer glänzend vertrat. "Unsere Auswertung war einfach besser", erklärte Fey den Erfolg seiner Truppe, die als Team überzeugte.

FC Brücken – SG Wildenburg 4:1 (2:1). Nach einer temporeichen Begegnung mit vielen Chancen, darunter vier Alutreffern, feierte der Absteiger einen gelungenen Auftakt. Brückens Trainer Bernd Conrad stellte klar: "Das Ergebnis täuscht, es war eine enge Kiste gegen einen gleichwertigen Gast." Joker Andy Müller stach. Er kam in der 75. Minute, traf in der 78. und holte in der 81. einen Elfer raus. Weitere Tore: Christian Jahn (16.), und Christoph Dinges (36., 81./FE) für den Sieger sowie René Altmeyer (22./HE).

SG Idarwald – FC Bärenbach 6:0 (2:0). Bärenbach versuchte mitzuspielen und öffnete damit Räume für die SG, die diese auch zu nutzen wussten. Tore: Daniel Drosse (9.), Vitali Schadt (20., 51., 56.), Michael Adam (66.) und Alexander Kunz (89.).

Bollenbacher SV – SC Birkenfeld II 1:1 (1:0). Der SC verdiente sich den Punkt aus zwei Gründen. Erstens zeigen die Kreisstädter Einsatzwillen, zweitens parierte Keeper Pablo Stumm hervorragend. Dass es zu einem Punkt reichte, verdankten die Gäste jedoch hauptsächlich dem BSV, der mit Großchancen sehr fahrlässig umging. Alleine Florian Herzog hätte das Spiel mehrfach entscheiden können. Tore: Philipp Arend (28.) für den BSV sowie Michael Wirt (72.). Stefan Götz