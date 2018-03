Jens Jung trifft, als alle mit Verlängerung rechnen

Kein Teaser vorhanden

Keine Chance, an den Ball zu gelangen, hat nicht nur in dieser Szene der Hochstettener Fußballer (blaues Trikot). Der VfL Weierbach ließ 45 Minuten lang Ball und Gegner laufen und zog so in die dritte Pokalrunde ein.

Foto: Greber – Manfred Greber

VfL Weierbach – Spvgg Hochstetten/Dhaun 6:0 (5:0). "Das Spiel hätte man zur Pause abpfeifen können. Die zweite Hälfte hat keiner mehr gebraucht", erklärte VfL-Abteilungsleiter Björn Peters. Vor dem Wechsel agierte sein Team sehr zielstrebig und engagiert und hätte sogar höher führen können als 5:0. "Das war ganz stark von uns", lobte Peters. Nach der Pause ließ angesichts der hohen Führung gegen den Vorjahres-Meister der Bezirksklasse die Konzentration nach. In Gefahr geriet der Erfolg aber zu keiner Zeit. "Die Spvgg Hochstetten hatte keine einzige Torchance", verdeutlichte Peters. Torfolge: 1:0 Alexander Davidenko (8.), 2:0 Patrik Schmidt (15.), 3:0 Benjamin Gemmel (22.), 4:0 Stanislav Gonscharik (28.), 5:0 Sven Mensah (33.), 6:0 Matthias Müller (72., direkt verwandelter Freistoß).

FC Hohl Idar-Oberstein – SV Medard 2:1 (2:0). Rund um die Pause fielen die drei Treffer. Der FC Hohl legte einen Doppelpack durch Kevin Eckel (37.) und Sven Danech (44.) vor. Jochen Buss nutzte direkt nach der Pause einen Fehler in der Hintermannschaft der Idar-Obersteiner zum Anschlusstreffer. "Da waren wir noch nicht auf dem Feld, sondern im kollektiven Tiefschlaf", erklärte FCH-Vorsitzender Stefan Worst. Er sagte aber auch: "Wir haben verdient gewonnen, hatten mehr Chancen. Vor allem hatten wir aber mehr Feuer. Das ist in einem Pokalspiel entscheidend."

SG Idarwald – VfL Simmertal 0:2 (0:2). Sammy Zaidan sicherte dem VfL mit zwei Toren in der 69. und 90. Minute das Weiterkommen. "Das waren die einzigen beiden Torschüsse der Simmertaler. Das haben sie jeweils gut gemacht, haben uns eiskalt ausgekontert", erklärte Idarwalds Abteilungsleiter Paul Kleff. Nach ausgeglichener erster Hälfte dominierte der Gastgeber den zweiten Durchgang, nutzte aber seine Chancen nicht. Die größte Möglichkeit vergab Sebastian Fuck (81.) vom Elfmeterpunkt aus.

SG Unnertal – TuS Hoppstädten 3:4 (2:1). Die Zuschauer sahen ein erstklassiges, mitreißendes Pokalspiel, das keinen Verlierer verdient gehabt hätte. Richtig packend wurde es ab der 67. Minute. Beim Stand von 2:2 sahen Alexis Currier (SG Unnertal) und Philipp Reichert (TuS Hoppstädten) nach einem Gerangel jeweils die Rote Karte. "Das war eine Fehlentscheidung, Gelb hätte es auch getan. Der Assistent hat das Vergehen dem Schiedsrichter angezeigt. Aber wir hatten den Eindruck, die jungen Assistenten waren ein wenig überfordert", erklärte SG-Chef Manfred Groß. Eloy Campos brachte die Hoppstädtener in der 72. Minute mit 3:2 in Führung. In der zweiten Minute der Nachspielzeit glich Marcel Gutendorf aus. Als sich alle schon auf eine Verlängerung eingerichtet hatten, schlug Jens Jung zu und schoss sein Team in die nächste Runde. Jung hatte in der elften Minute auch zum 1:0 getroffen. Thomas Welsch (21., 32.) hatte die Partie gedreht und in der 44. Minute eine Riesen-Chance gehabt, als er frei auf das TuS-Tor zulief, aber nur den Pfosten traf. Statt 3:1 stand es in der 46. Minute 2:2. Campos war erfolgreich gewesen, später traf er auch noch die Latte. "Die Überraschung lag in der Luft, aber es hat leider nicht gereicht. In der vergangenen Saison haben uns drei Klassen getrennt. Von einem Klassenunterschied war diesmal aber nichts zu merken", bilanzierte Groß. Olaf Paare