Egoistischer Fuchs schießt Mörschied II zum Sieg im Derby

Hier geht's nicht weiter! – Mörschieds Felix Keppler (links) baut sich vor Wildenburgs Markus Stumm auf. Der TuS Mörschied bleibt auch nach dem 4:3 am dritten Spieltag in der Bezirklsklasse Nahe West weiter ungeschlagen.

Foto: Manfred Greber

Dabei begann die SG Wildenburg gut und ging bereits in der zehnten Minute in Führung. Rafal Plottka flankte von links vor das Mörschieder Tor, wo Markus Stumm die Kugel verfehlte. Daniel Bach stand godlrichtig und staubte zum 1:0 für die Gäste ab. Was danach folgte, war ein den hohen Temperaturen geschuldeter Sommerkick. Der TuS machte nicht den Eindruck, als wollte er die Partie noch drehen. Noch weniger ließen sie es glauben. Mörschieds Trainer Dirk Heß musste seine Spieler mehrmals lautstark auffordern, den Kopf nicht hängen zu lassen. Nach 27 Minuten ließen die Hausherren dann den ersten Torschuss los. Stefan Stumm spielte den Ball in den Wildenburger Strafraum. Dort versuchte Julian Scholz SG-Keeper Benjamin Weyand zu überlupfen, lupfte aber auch knapp am langen Pfosten vorbei. Eine Minute später versuchte auch Plottka einen Lupfer auf der Gegenseite, hob die Kugel aber über das Tor.

Den doch eher glücklichen Ausgleich erzielte der TuS in der 31. Minute. Scholz brachte die erste Mörschieder Ecke vor das Tor. Weyand wischte unter dem Ball durch, der am langen Pfosten runter kam. Im Gewusel von mehreren Spielern hielt André Schatz den Fuß hin und markierte so das 1:1. Die Antwort auf den Ausgleich ließ nur vier Minuten auf sich warten. Nach einem langen Pass traf Plottka allerdings nur das Aluminium, den Nachschuss schob Stumm am zweiten Pfosten vorbei (35.).

Insgesamt lebte das Mörschieder Spiel von Einzelaktionen. Viel zu selten versuchten sich die Gastgeber durch das Mittelfeld zu kombinieren. Auf der anderen Seite probierten es die Wildenburger mit langen Pässe in die Spitze. Spielerische Klasse war Fehlanzeige. Das änderte sich im zweiten Durchgang mit der Einwechslung von Mörschieds Patrick Busch in der 51. Minute. Busch sorgte für Ordnung im Spiel der Hausherren und war Initiator der Mörschieder Führung nach etwas mehr als einer Stunde. Mit schnellen Kurzpässen kombinierte sich der TuS durch das Mittelfeld. Schatz spielte Carsten Fuchs am Wildenburger Strafraum an, der nicht lange fackelte und aus der Drehung zum 2:1 traf (62.).

Auch diesmal dauerte es nicht lange, bis die SG gefährlich vor dem TuS-Tor auftauchte. Daniel Bach schaffte nach einem Doppelpass mit Kevin Artz das 2:2 (68.). Doch nur eine Minute später schlug der TuS zurück. Schatz stand völlig frei am Sechzehner und zog zum 3:2 für Mörschied ab. Hüben wie drüben ließen die Akteure im Anschluss weitere Chancen liegen. Erst in der 86. Minute gelang Fuchs mit seinem zweiten Treffer das 4:2. Dabei schaute er zentral stehend weder nach links noch nach rechts, wo zwei Mitspieler blank zum Schuss hätten kommen können, sondern schoss ganz egoistisch selbst aufs Tor. Die Gäste kamen nur noch durch einen Foulelfmeter in der 89. Minute heran. Stumm verwandelte sicher zum 4:3-Endstand.

"Wir waren die bessere Mannschaft und haben drei Punkte verloren", sagte SG-Coach René Altmeyer und fügte hinzu: "Wir haben eine große Anzahl an Chancen liegen lassen und aus einer Nichtchance das 1:1 kassiert." Voller Freude war dagegen TuS-Trainer Dirk Heß: "Das war ein gutes Spiel bei dieser Mörderhitze. Nachdem wir uns in der ersten Hälfte nicht gequält haben, hat Patrick Busch später die Fäden im Mittelfeld gezogen. Es war ein spannendes Spiel und ein eher glücklicher Sieg. Trotzdem sind das drei wichtige Punkte gegen den Abstieg."